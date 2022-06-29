МОСКВА, 29 июня — ПРАЙМ. Попытки ввести ограничения на стоимость энергоносителей, поставляемых из России на мировой рынок, едва ли приведут к ожидаемому результату, уверяет "Прайм" директор Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Воробьев. Немецкое СМИ поставило под вопрос единство G7 против России

Эксперт указывает: страны "Большой семерки" (G7) на саммите в Германии 28 июня объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

Воробьев уверяет, что мировой рынок не знал прецедентов установления верхней границы цен для каких-либо товаров из отдельных стран. "Зато очень хорошо известны прецеденты установления фиксированных цен внутри страны, — напоминает он. — Это всегда приводило к дефициту данного товара или проблемам с госбюджетом при покрытии из него разницы мировых и внутренних цен".

Для примера эксперт ссылается на арабского историка и философа Ибн Хальдуна, который еще свыше шести столетий назад указывал на пагубность директивных цен в своем знаменитом труде "Мукаддима" (написан в 1375-1378 годах).

Директор ИРТТЭК сомневается, что страны G7 смогут придумать рабочий механизм контроля "над ценами нефти в трюме танкера". "Ведь для этого надо отказаться от коммерческой тайны, — указывает специалист. — Но даже если они это сделают, аппарат контроля над нефтяными ценами станет еще одной бюрократической удавкой для мирового рынка. А такие удавки всегда приводят к росту цен, что наглядно доказали санкции против нефти из Ирана и Венесуэлы".