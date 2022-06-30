МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В России некоторые категории граждан могут получить компенсацию от государства в случае, если они потратились на газификацию своего дома. Для этого необходимо совпадение ряда факторов, рассказал агентству «Прайм» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Газпром" рассказал, сколько россиян подали заявки на газификацию

Он отметил, что такая компенсация устанавливается на уровне регионов и в разных субъектах власти назначают такую компенсацию разным категориям граждан.

Права на компенсацию имеют малоимущие семьи и малоимущие одинокие люди, которые являются таковыми по независящим от них причинам; участники и инвалиды ВОВ; вдовы погибших и умерших участников и инвалидов ВОВ; труженики тыла; инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также неработающие одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет.

Размер дохода касается только одной категории граждан — малоимущих. Таковыми считаются те, у кого доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума.

Компенсации не могут получить пенсионеры, если они проживают с семьей (если эта семья не малоимущая). Для инвалидов и ветеранов войны ограничений по уровню дохода не установлено.