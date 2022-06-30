МОСКВА, 30 июня — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Германия и ряд других стран Европы возобновят работу угольных ТЭС, чтобы компенсировать сокращение импорта российского газа. Поскольку ЕС нацелен на запрет поставок угля из России, в Берлине рассчитывают значительно увеличить закупки в других странах. Конкуренция на мировом рынке угля между Европой и Азией обостряется.

ЗАМОРСКИЙ УГОЛЬ — СПАСЕНИЕ ДЛЯ ГЕРМАНИИ

После снижения на 60% поставок по газопроводу "Северный поток" Германия оказалась в крайне сложном положении. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что на топливном рынке страны сложилась критическая ситуация. Расколоть и уничтожить: воинствующий Боррель указал путь Европе

Германия могла бы получать российский газ в необходимых объемах и по другому существующему маршруту — "Северный поток — 2". Этот трубопровод мощностью 55 млрд кубометров в год также проложен по дну Балтийского моря и соединяет Россию с Германией напрямую, в обход сухопутных территорий сопредельных стран. "Северный поток — 2" в настоящее время заполнен техническим газом и полностью готов к использованию. Однако после начала специальной военной операции на Украине проект был закрыт: Берлин присоединился к санкциям "коллективного запада" против Москвы, запретив эксплуатацию трубопровода.

Правительство Германии намерено заменить российский природный газ альтернативными видами топлива, прежде всего углем. Этот вид ископаемого топлива является самым грязным среди наиболее популярных, при его сжигании образуется большое количество угарного, серного и углекислого газов, не считая других загрязняющих веществ. Последние годы использование угля как энергоносителя в Европе неуклонно сокращалось. Сейчас правительство Германии, в котором важные посты занимают, в том числе, представители "зеленых", готово согласиться даже с ростом потребления "грязного" ископаемого топлива ради сокращения закупок российского природного газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении Берлина прекратить импорт угля из России к осени и в связи с этим — значительно увеличить поставки из Австралии, ЮАР, США и Колумбии. До введения антироссийских санкций Ассоциация импортеров угля Германии (VDKi) прогнозировала, что в 2022 году импорт каменного угля в страну составит 42 млн тонн. Эксперты ожидают, что в связи с запретом поставок из России потребность в этом твердом топливе из других стран значительно увеличится.

Российские компании поставляют в Германию в основном каменный уголь высокого качества, включая антрацит: внутри страны добывается только низкокачественный бурый уголь (лигнит). Добыча каменного угля прекратилась в декабре 2018 года. Эксперт объяснил, как планы G7 по нефти из России станут удавкой для рынков

После сокращения поставок природного газа из России по "Северному потоку" и последовавшего за этим резкого роста цены на "голубое топливо" (почти достигшей уровня 1500 долларов за тысячу кубометров) в Европе резко укрепился спрос на уголь. Кроме Германии, решение о возобновлении работы угольных ТЭС приняли власти других европейских стран: Австрии, Нидерландов, Великобритании, Франции.

Поставки угля из России в ЕС в 2021 году составили 51,6 млн т. И это около 23% экспорта российского угля всех видов.

А заменять российские объемы европейцам предстоит в условиях непростой рыночной конъюнктуры. Так, партия австралийского топлива в текущем месяце была продана на базисе fob Ньюкасл по рекордно высокой цене — 427 долларов за тонну, сообщил Bloomberg.

АЗИАТСКИЕ КОНКУРЕНТЫ

Из-за удорожания природного газа спрос на уголь растет не только в Европе, но и в Азии. Быстрыми темпами накапливают запасы энергетического угля Южная Корея и Япония, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в летний период.

Крупнейшие потребители и импортеры угля в мире — Китай и Индия.

Китайским властям пока удается сдерживать рост цен на твердое топливо за счет увеличения собственной добычи. Добыча рядового угля в КНР в мае выросла на 10,3% относительно мая 2021 года, до 370 млн тонн, сообщило Национальное статистическое бюро страны. Импорт — сократился на 2,3%, до 20,55 млн тонн.

В январе — мае текущего года добыча угля в Китае выросла на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, до 1,81 млрд тонн. Увеличение добычи позволило сократить импорт. Поставки из-за рубежа за первые пять месяцев сократились на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 96 млн т. Нефть в "оковах": почему попытки G7 приструнить Россию обречены на провал

C начала года китайские государственные структуры утвердили план строительства 28 новых угольных ТЭС совокупной мощностью 37 ГВт. Для их обеспечения топливом потребуется 74 млн тонн угля ежегодно. За весь прошлый год Пекин утвердил строительство новых угольных станций совокупной мощностью 33 ГВт.

Все новые угольные ТЭС, утвержденные в нынешнем году, планируется ввести в эксплуатацию до 2024 года. Сейчас мощность всех китайских ТЭС, использующих уголь в качестве топлива, составляет около 1000 ГВт.

Индия балансирует на грани энергетического кризиса: государственная компания Coal India не может нарастить добычу угля настолько, чтобы удовлетворить потребности генерирующих компаний. По последним данным, индийские ТЭС располагают запасами на 10 дней работы. По сравнению с маем ситуация с обеспеченностью ТЭС топливом улучшилась, но запасы угля на 18% меньше, чем в июле 2021 года.

В начале года Индия сократила закупки угля за рубежом, но собственная добыча не смогла удовлетворить растущие потребности страны из-за быстрого восстановления экономики после пандемии Covid-19.

В мае импорт энергетического угля в Индию вырос до 14,76 млн т — на 16% относительно предыдущего месяца и на 9,5% в сравнении с маем 2021 года.

Coal India, добывающая более 80% угля в стране, объявила тендер на поставку 8,4 млн тонн из-за рубежа. Этот объем заказчик распределит между государственными и частными ТЭС. США в растерянности. Санкции против нефти из России дали неожиданный эффект

Сейчас весь добываемый уголь Coal India поставляет только на ТЭС, чтобы избежать веерных отключений энергии. Острую нехватку энергоносителей, в том числе и угля, испытывают соседние с Индией страны — Пакистан и Шри-Ланка.

В марте, после введения "коллективным западом" антироссийских санкций, норвежская консалтинговая компания Rystad Energy констатировала удорожание энергетического угля в Европе со 186 долларов за тонну до максимума за 200 лет — 462 долларов за тонну. И это не предел, заверили специалисты: из-за конкуренции на мировом рынке между европейскими и азиатскими покупателями цены в 2022 году имеют все шансы достичь 500 долларов за тонну.