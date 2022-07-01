МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает целый ряд санкций для владельцев домашних животных за нарушения правил их содержания. Владельцы домашних животных должны соблюдать права и законные интересы граждан, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся их питомцы, рассказывает агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев. Ветеринар перечислила смертельно опасные для домашних животных препараты

"При этом предельное количество домашних питомцев определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов", — подчеркивает юрист.

В современных реалиях многие ради забавы заводят у себя дома диких животных. "С природой не поспоришь — рано или поздно у дикого животного проснется инстинктивная тяга к свободной уличной жизни и условиям джунглей, лесов, тайги, пустыни. И в этом случае опасность может грозить не только хозяину дома, где обитает животное, но и его окружению на большой территории", — рассуждает юрист.

В постановлении правительства РФ от 22 июня 2019 г. приведен список животных, запрещенных к содержанию в жилом помещении. Среди них манул, медведь, гепард, беркут, пума, питон. Содержание дома диких животных из этого перечня может обернуться штрафами до 15 тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

При выгуле домашних животных, по словам Спесивцева, необходимо соблюдать следующие требования:

исключать возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах домов, на детских и спортивных площадках;

обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. При этом о наличии такой собаки должна быть предупреждающая надпись при входе на территорию, указывает эксперт. Путин усовершенствовал правила компенсации за изъятых животных при болезнях

В Кодексе об административных правонарушениях Москвы (КоАП Москвы) есть несколько статей, устанавливающих денежные штрафы для хозяев собак. Если собака причинила вред чужому имуществу, то помимо компенсации ущерба собственнику этого имущества, хозяин заплатит штраф в доход государства от 500 до 1000 рублей. Если владелец собаки содержит ее в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов, нарушает правила выгула собак, то ему грозит штраф от 1000 до 2000 рублей.

Также, согласно КоАП Москвы, штраф в 3 тысячи рублей грозит хозяину животного, который противится регистрации питомца или его вакцинации от бешенства. Если хозяин собаки намеренно натравливает животное на людей или других животных, то ему грозит штраф до 5000 рублей. Если владелец допустил нападение собаки на другое животное, в результате чего это животное погибло, то сумма штрафа достигнет 5000 рублей. В случае, если доказана умышленность действий, данное деяние может быть рассмотрено в рамках уголовного дела, уточняет юрист.