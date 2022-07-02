МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Проблема в том, что в мире процессами рулят политики, а не прагматики-экономисты", — делится с агентством "Прайм" замглавы наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" (ТЭК) Дмитрий Гусев. В США предупредили о "стратосферных" ценах на нефть из-за санкций

По его словам, сложно предугадать, к чему приведет объявленная Евросоюзом декарбонизация.

"За счет чего будет вырабатываться электричество, которым заменят нефть, газ и уголь?" — задается вопросом эксперт. "Такое не делается принятием деклараций об углеродной нейтральности 2030 или 2050! — восклицает Гусев. — Это должно просчитываться, продумываться с экономических позиций, а не в разрезе политической конъюнктуры".

В сфере энергетики нужно, по его мнению, чтобы сначала все просчитали академические институты, а уже на основании их расчетов создавались политически обоснованные решения. Европейцы ушли от разумности расчетов, сделав ставку на "зеленую экономику", указывает эксперт. "Похоже, никого не интересует, сколько и чего это будет стоить самим европейцам и смогут ли они за этот "переход" заплатить", — рассуждает Гусев.

"С другой стороны, кто в 1910-х всерьез думал, что автомобили скоро вытеснят лошадей и ямщиков? А ведь вытеснили! Но были примеры в истории, когда ожидаемого технологического скачка не происходило", — отмечает Гусев.

Сегодня, по мнению специалиста, ситуация во многом схожа: ставка на "зеленую энергетику" может "умереть" или же, напротив, сработает. Так или иначе, идет глобальный слом парадигмы, делает вывод он.

"Мы перешли в мир, где фьючерсы и опционы становятся раритетом, — считает Гусев. — Можно сколько угодно печатать деньги, но если они не обеспечены товарами, то они ничего не стоят". По его мнению, страны, обладающие реальным товаром, выигрывают перед владельцами "твердых" валют.

"Экономика обмена "фантиков" на реальные товары завершилась, — считает Гусев. — Нужно обладать ресурсами, которыми можно обогреть, накормить и напоить людей, чтобы быть успешными в этом новом мире. А значение международных валют снижается и будет снижаться дальше".