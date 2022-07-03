МОСКВА, 2 июля — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Очередной саммит БРИКС стал площадкой, отразившей объективную потребность в реформировании существующей системы международных финансовых расчетов. Российский лидер в ходе мероприятия официально заявил, что страны объединения уже занимаются разработкой новой валюты. Замысел достаточно амбициозен: речь по сути идет о создании новой финансовой системы, альтернативной действующей, находящейся под тотальным контролем США. Агентство "Прайм" задалось вопросом, насколько реалистичен такой план. Экономист рассказал, когда доллар достигнет дна и начнет дорожать

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ

В ходе XIV саммита БРИКС, прошедшего 23-24 июня в формате онлайн-конференции, обсуждалась амбициозная, но вполне реалистичная, по мнению лидеров стран, входящих в объединение, задача. Ее суть сводится к формированию новой безопасной для присоединившихся к ней участников системы международных финансовых расчетов, свободной от влияния США. Президент России Владимир Путин обозначил свое видение проблемы, которую должна решить новая система, следующим образом: "Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике".

МИР + UNIONPAY

Российские ученые предлагают распространить успешно действующую в РФ платежную систему "Мир" на операции с валютами дружественных стран. Есть предложение одновременно интегрировать ее с крупнейшей в мире платежной системой, китайской UnionPay, а также с национальными платежными и карточными системами ЕАЭС, Ирана, Индии, Турции, ЮАР, Бразилии и других стран. Путин: карта "Мир" шаг за шагом получает признание за границей

"Если Россия вынуждена быстро искать альтернативу доллару и евро, то другие страны БРИКС пока имеют достаточно много времени и, вероятно, продолжат использовать преимущества долларовой системы до последнего, — поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. — Так что создание единой платежной системы БРИКС+ может занять годы и будет наталкиваться на яростное сопротивление со стороны США".

Наиболее вероятный сценарий, по его мнению, это развитие двусторонних отношений России со странами БРИКС, постепенный переход на торговлю и расчеты в национальных валютах, а также двустороннее соединение платежных систем. Внедрение цифровых валют центральных банков в ближайшие годы, вероятно, поможет ускорить этот процесс, допускает Васильев.

ОГРАНИЧИТЬ КОЛЕБАНИЯ КУРСОВ НАЦВАЛЮТ

"Создание наднациональной валюты в рамках БРИКС будет предусматривать эмиссию определенного объема новой валюты и одновременного резервирования национальных валют для обеспечения платежей между странами-участницами", — убежден завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

И это, конечно, альтернатива долларовой системе, которая позволит избежать импорта долларовой инфляции, повысить устойчивость и снизить риски национальных экономик стран-участниц, указывает он. Однако создание такого соглашения — процесс непростой, длительный и может занять до пяти лет. Банк России и правительство продолжат перевод расчетов в нацвалюты

ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАРТЕР

"Возврат к любой экономической модели возможен", — считает доцент Института мировой экономики и права РУДН Владимир Григорьев. Но бартер имеет особенность: он работает только если каждая из сторон заинтересована в товаре для обмена.

Теоретически, по его мнению, возможна ситуация, когда два государства выступят в качестве представителей компаний, осуществят бартер и затем рассчитаются с компаниями в национальной валюте. Но никто из предпринимателей добровольно не пойдет на такой вариант, потому что это означает передать решение своих деловых интересов чиновникам, которые, в лучшем случае, просто не будут их отстаивать, а в худшем (и это самая распространенная ситуация), просто некомпетентны и ничего, кроме вреда, принести бизнесу не могут.

"Таким образом, бартер может быть инструментом относительно ограниченного применения", — убежден Григорьев.

То есть альтернатива современной системе платежей в виде прямых взаимных поставок товаров и расчётов в национальных валютах, конечно, реальна, но в достаточно ограниченном объеме. Что касается ее масштабирования и полноценного внедрения, то этот процесс займет несколько лет", — убежден эксперт.

СОЗДАТЬ КРИПТОБИРЖИ

"Создание криптобирж, которые не боятся санкций, возможно лишь в том случае, если у них не будет амбиций по развитию бизнеса в юрисдикциях, подконтрольных американским или европейским регуляторам", — говорит глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Новые криптобиржи, по его мнению, должны быть изначально ориентированы только на внутренний рынок, сознательно ограничивая себя в дальнейшей экспансии. Учитывая возросшую роль России в добыче главной криптовалюты, можно придумать механизмы, чтобы добытый биткоин реализовывался через созданные площадки. В любом случае важно иметь желание и найти грамотных людей с рынка, способных реализовать идеи, а не рассчитывать на силы чиновников. Если к процессу будут допущены знающие люди, то подготовка к запуску может занять не больше года, полагает специалист.

"В российском проекте Waves выбор инструментов довольно ограничен по сравнению с тем же Binance не просто так, так что если же есть желание создать цифровую площадку для торговли бумагами российских компаний, то выгода от этого предприятия не совсем очевидна, ведь Мосбиржа работает вполне эффективно", — подчеркивает Хомский.

РАСШИРИТЬ РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ

"Все будет определяться, по словам Хомского, желанием или нежеланием экономических контрагентов проводит расчеты в новой валюте, — убежден руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. — Сейчас есть ясный тренд, что объем расчетов между странами БРИКС вырос в восемь — десять раз за последние 8 лет, и этот тренд логически может привести к созданию наднациональной валюты". Но экономика многих стран БРИКС носит сырьевой характер, напоминает эксперт. Кроме того, есть страны с большим количеством долларовых активов. Поэтому по отдельности валюты стран БРИКС обречены на высокую турбулентность, особенно в моменты, когда мировая экономика находится в кризисе, а кризисы при капитализме неизбежны. Центробанк сообщил о дисбалансе в переходе на нацвалюты в торговле

"Создание наднациональной валюты БРИКС снизит турбулентность, и это удобнее для контрагентов, но тут — вопрос времени. Даже евро до сих пор не стал полноценной заменой доллара", — считает Верников. Финансовые рынки консервативны, так что пройдет не меньше 10 лет после создания новой валюты, прежде чем они поверят в ее перспективы. Есть много примеров, когда наднациональные валюты стран Африки и Латинской Америки не получали распространения, напоминает эксперт.

"В случае глобальных проблем доллара страны БРИКС в ближайшие годы перейдут, скорее, на расчеты в юань, который уже входит в число резервных валют", — полагает он.

ЗОЛОТО КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ

"Очевидно, что будущая мировая финансовая система будет другой. У нее будет много центров, а не один, и действительно, для сопряжения этих центров понадобится какой-то единый и всем понятный инструмент — золото", — утверждает венчурный инвестор Егор Клопенко. Он напоминает, что до 1944 года золото уже было таким инструментом, и, возможно, станет им вновь.

По мнению эксперта, валюта будущего — цифровая, и, не исключено, подкрепленная золотом. "Думаю, что у независимых неподкрепленных криптовалют будущего нет, а вот у национальных, да еще и обеспеченных золотом, оно есть", — полагает спикер.