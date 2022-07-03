МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. С 3 июля вступает в силу закон, обязывающий кредитные организации раскрывать все условия привлечения денежных средств физлиц в договоре. При этом, все условия по вкладам банкам теперь придется прописывать крупным шрифтом на первой странице договора. Таким образом, регулятор заканчивает эпоху условий "под звездочкой" и повышает прозрачность работы банковских организаций для вкладчиков. Подробнее об этом рассказала агентству "Прайм" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.

Она отметила, что, хотя на первый взгляд изменение кажется достаточно важным, но при ближайшем рассмотрении — это скорее минорное обновление, направленное на упрощение и повышение доступности банковских вкладов для населения.

"Сведения о виде вклада, сумме, ограничениях на его пополнение и снятие, сроке возврата и процентной ставке и без этого закона обязательно прописывались в договоре. Теперь же, этот перечень сделают более заметным для того, чтобы отличие от рекламируемой ставки и реальной были более наглядными. Информацию нужно будет напечатать хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых в тексте и на первой странице", объяснила Артемьева.

Также, по мнению эксперта, с большой вероятностью новый закон ограничит возможность банкиров "играть" с переменной ставкой — теперь порядок ее определения, изменения и значение на дату заключения договора придется указывать среди прочих условий. Это позволит сократить число спорных ситуаций, а от этого выиграть должны все — и клиенты и банки. Хотя последним, вероятнее всего, также предстоит пересмотреть свои маркетинговые и рекламные материалы.

Однако, по мнению Артемьевой, рынок эта новость не всколыхнет. При этом банкирам придется потратить ресурсы на "подгонку" текущих договоров и материалов под новый закон, а это все-таки дополнительные расходы, которые вполне могут отразиться на условиях для вкладчиков.

"Да, клиенты будут лучше осведомлены о реальных условиях вкладов. Но с учетом того, что все они давно прописались в мобильных приложениях, и открывается в несколько этапов по экрану, после чего в полную версию договора пользователи не заходят, спорный вопрос, насколько это все реально необходимо простым пользователям", резюмировала Артемьева.