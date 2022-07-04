МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Спрос на загородную недвижимость и, в частности, на садовые участки растет с каждым годом. Чаще всего заветные "шесть соток" располагаются в рамках объединения садоводов, садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ), участники которого платят определенные взносы на разные цели. Нередко финансовый вопрос становится объектом споров между дачниками и СНТ. Далеко не все платежи, на которых может настаивать правление, в действительности должен вносить садовод. На эту тему существует довольно обширная судебная практика, рассказывает "Прайму" доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. Госдума разрешила разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

В 2019 году заработал ФЗ-217 "О ведении садоводства и огородничества для собственных нужд", рассказывает она: упразднили понятие "дачное товарищество", оставили только садоводческие и огороднические. Этот же закон закрепил два вида взносов: членские и целевые. Также "все садовые товарищества обязали открыть счёт в банке и вести всё только безналичным способом", уточняет эксперт.

По закону "О ведении гражданами садоводства" лица, которые не являются членами СНТ, должны оплачивать приобретение и содержание имущества общего пользования. Однако если долги возникли до введения этого закона, то указанные нормы на них не распространяются, заверяет Солдатова. "В случае образования долга до вступления в силу данного закона в связи с невнесением платы за пользование общим имуществом она может рассматриваться как неосновательное обогащение, — уточняет юрист. — При этом дачное партнерство должно было доказать, что гражданин пользовался общим имуществом, но не платил".

В 2019 году законодательство на федеральном уровне обязало всех садоводов оплачивать вывоз мусора из СНТ, причем не с территории всего садового товарищества. Правление СНТ, в свою очередь, обязано заключить контракт с действующим локальным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). А тарифы за вывоз мусора зависят, в том числе, от количества членов садоводства.

Юридической силы, по словам Солдатовой, не имеют разнообразные штрафы, которыми порой СНТ грозит дачникам: от нескошенной травы до парковки в неположенном месте. "Однако закон не наделяет правление полномочиями по наложению штрафных санкций на садоводов, — указывает эксперт. — Штрафы могут налагать лишь органы власти в рамках административного или уголовного производства".

При этом не следует забывать, что СНТ может обратиться в компетентный орган для привлечения нарушителя к ответственности за допущенное нарушение, предупреждает специалист.