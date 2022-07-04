МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Чем современнее телефон, тем больше в нем различных приложений и функций. Это делает пользование смартфоном удобнее, но чем активнее работает гаджет, тем быстрее садится зарядка. В беседе с агентством "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказывает, что больше всего "съедает" заряд" смартфона и как сохранить батарею на более долгий срок. Эксперт рассказал, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного

Большинство приложений в смартфоне настроены на автоматическое обновление в фоновом режиме, которое не сказывается критично на расходе энергии. "Поэтому нельзя сказать, что автообновления "сжирают" заряд, — отмечает собеседник. — Однако некоторые сервисы Google Play действительно потребляют большой процент энергии. На их долю может приходиться до 30% расхода". Они установлены по умолчанию на всех смартфонах Android. Список всего, что делают сервисы Google Play без участия пользователя, обширен. И это нормально, уверяет эксперт. Почти в 100% ситуаций с этим ничего не нужно делать: все процессы происходят в штатном режиме и не должны вызывать беспокойства.

Кузьменко выделяет четыре самых затратных по заряду приложения: включенная NFC-метка (при активном использовании может "подъедать" до 25% батареи); постоянно горящий дисплей (такая возможность есть на множестве Android-устройств); 3D-темы, анимированные обои и прочее (простые обои и "темная" тема сэкономят дополнительный час работы смартфона); облачные сервисы (они постоянно выполняют фоновые задачи). Стоит проверить список установленных функций и отключить ненужные, советует специалист. При этом стоит помнить: если телефон включен даже если вы ничем не пользуетесь, заряд все равно расходуется, пусть и менее активно.

"Можно лишь оптимизировать расходы, — рассказывает эксперт. — Большинство обновлений происходят в фоновом режиме и загружаются автоматически, как только разработчики выпускают новые версии. Но это не так сильно "жрет" заряд, тем более, что в настройках можно выбрать предпочтения по обновлениям. К примеру, чтобы загрузка начиналась при зарядке телефона, при подключении к wi-fi или при любом сигнале Интернета и т.п". Кузьменко рекомендует не менять этот порядок, а обратить внимание на то, какими функциями в разных приложениях вы не пользуетесь, и отключить их.

Также стоит внимательно изучить настройки обновлений на устройстве. "Отключайте фоновые службы, если ими не пользуетесь — геолокация, NFT, bluetooth и т.д. Включите автонастройку яркости экрана. На большинстве современных устройств она работает корректно и помогает не тратить ресурсы на слишком яркий экран, — рассказывает специалист. — Не забывайте о режиме сохранения энергии. Он во многом ограничивает фоновые службы, но не запрещает их, тем самым экономится расход батареи".