МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Чтобы избавиться от нежелательных звонков, крайне рекомендуется использовать специальные программы. Есть много приложений от операторов связи, банков и разработчиков антивирусов — как платных, так и бесплатных сервисов. Однако не стоит относиться к ним как к "золотой пуле", рассказывает директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский. В Банке России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Помимо использования технических средств, пользователь должен внимательно относиться к распространению своего мобильного номера. "Как правило, люди добровольно указывают свой номер на различных ресурсах интернета, что в конечном счете может привести к попаданию номера в базы злоумышленников, спамеров", — поясняет он.

Если необходимости в этом нет, не стоит указывать свой номер телефона в интернет-магазинах, на форумах, в программах лояльности и других ресурсах, обрабатывающих ваши персональные данные.

"Хорошим правилом считается заведение отдельного номера или виртуальной сим-карты для покупок в интернете. Это позволит обезопасить основной номер и существенно снизить количество спам-звонков и рисков заражения устройства вредоносным программным обеспечением. Сейчас у операторов связи существует много практически бесплатных тарифов, решающих подобные задачи", — сказал эксперт.