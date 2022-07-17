МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В 2022 году глобального голода в мире не ожидается. Однако уже в 2023 году, если Россия не возобновит экспорт в обычном рабочем порядке, реальный дефицит продовольствия весьма вероятен, считает доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса" РУДН Хаджимурад Белхароев. Косачев назвал санкции США причиной глобальных проблем с продовольствием

По его словам, урожай зерновых в России ожидается рекордный.

"По понятным причинам в небольшой минус уйдет Украина, но Россия этот объем по зерну нарастит без особых усилий", — считает эксперт.

Прогнозы ухудшения урожайности зерновых в Индии и США из-за засухи подстегивают повышение стоимости цены продовольствия в мире, особенно хлеба. В основном, по мнению Белхароева, эти прогнозы сбрасывают с целью создания ажиотажного спроса на продовольствие и получения дополнительной прибыли.

"Нельзя забывать о том, что в Индии, США и КНР — более 40% пахотных угодий мелиорированы (то есть к ним подведена вода), они физически не могут уйти в большой минус, так как жизненно важную продукцию выращивают на этих обводненных землях", — считает эксперт.

Основные мировые сельхозпроизводители, по его словам, до введения антироссийских санкций успели запастись сельхозудобрениями, стало быть, у них тоже будет приемлемая урожайность.

Таким образом, по мнению Белхароева, этой зимой проблем не ожидается. "Опасность представляют будущий год и последующие", — считает эксперт. По его словам, если Россия в обычном рабочем порядке не сможет экспортировать хлеб и удобрения, в мире возникнет реальный дефицит продовольствия. Заменить поставщика по зерну более 20%, по удобрениям 13% — никто не сможет.

"Дополнительных земельных ресурсов в мире нет, а единственная страна, которая обладает в достаточном объеме пахотными и иными угодьями — это Россия", — напомнил Белхароев. По его словам, платить более 400 долларов за тонну зерна и более 800 долларов за тонну удобрений развивающиеся страны не смогут, а это означает, что в мире будет продовольственный кризис и голод, особенно в бедных странах.