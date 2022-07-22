МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Столь решительные действия ЦБ РФ по снижении ключевой ставки до 8% объясняется необходимостью стимулировать экономику России, прокомментировала агентству "Прайм" сегодняшнее решение регулятора руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова. ЦБ предупредил о возможном ослаблении рубля из-за глобальной рецессии

"Не смотря на наблюдаемую адаптацию предприятий к структурным сдвигам в российской экономике, спад в экономике хоть и замедлился, но всё ещё наблюдается. Ставка должна быть комфортной для кредитования предприятий, поэтому Банк России посчитал выгоду от снижения ставки большей, чем потери экономики от реализации инфляционных рисков. Для стимулирования российской экономики нужна низкая процентная ставка", — отметила она.

По мнению эксперта, ЦБ может продолжить смягчение денежно-кредитной политики до 5-6% к концу 2022 года, учитывая дальнейшую необходимость поддержать экономическую активность и кредитование в России.

"Снижение ключевой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование в потребительском и корпоративном секторе, поддержит реальный сектор и динамику восстановления экономики, стимулирует потребительский и инвестиционный спрос, а также поможет экономике в связи с опасениями попадания в "дефляционную спираль", — добавила специалист. Регулятор ждет роста ипотеки в текущем году до 13-18%

Что касается прогноза по курсу рубля, то Михайлова считает, что чем ниже ключевая ставка, тем валютный рынок будет сильнее расти. "Восстановление импорта и словесные интервенции сбалансируют и способствуют ослаблению рубля", — подытожила она.