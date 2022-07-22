МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 8% годовых. К снижению ставки подтолкнул низкий темп прироста потребительских цен. Это позволяет замедлить годовую инфляцию, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

При этом в ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.



Антонов прогнозирует, что вслед за ключевой ставкой банки будут снижать проценты по вкладам и кредитам снизятся до 6,0-7,5% и 11-13% соответственно.

Что касается дальнейшего снижения ключевой ставки, то оно будет зависеть от нескольких факторов:

динамики курса рубля по отношению к валютам недружественных стран,

уровня инфляции,

отсутствия угрозы для финансовой стабильности.



Если потребительские цены продолжат снижаться или сохранятся на июльских значениях, регулятор может пойти на снижение ставки до 7,5% годовых. К декабрю ставка может составить 6,5%.

Что касается национальной валюты, то до геоэкономического обострения российская национальная валюта практически не реагировала на решения Банка России по денежно-кредитной политике. Он стал чувствительным к изменению ставки после введения большого количества антироссийских санкций со стороны недружественных стран и ужесточения валютного контроля.

"Стоит отметить, что рубль остается достаточно сильным на фоне высоких цен на нефть марки Brent (торгуется выше $100), ослабления санкций со стороны ЕС в отношении семи российских банков, затягивания принятия нового бюджетного правила, а также сохраняющегося профицита торгового баланса", — объяснил специалист.

В ответ на решение ЦБ рубль в моменте подешевел на 1% к доллару и евро, но продолжает сохранять сильные позиции. В последнее время российская валюта дешевеет или дорожает с шагом между ключевыми уровнями в 5 рублей (50, 55, 60, 65 руб.). Если цена пробивает один уровень, то движется к следующему. По мнению Антонова, рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 50-65 рублей за доллар.