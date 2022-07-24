МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Употребление продуктов растительного происхождения приводит к снижению артериального давления. В свою очередь, продукты с высоким содержанием натрия и хлора задерживают воду и способствуют повышению давления. А продукты, в которых содержится антагонист натрия — калий, обладают мягким противоотечным действием. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. СМИ: из доступных продуктов для поляков останется только пальмовое масло

Для нормализации давления важно соблюдать питьевой режим. "Обычная вода обладает хорошим диуретическим действием. Обильное питье и уменьшение соли в рационе способствуют выведению лишней жидкости из организма, помогают избавиться от отечности и, следовательно, приводят к понижению давления", — отмечает она.

Артериальное давление снижает употребление продуктов с высоким содержанием калия. В первую очередь, это любые овощи и зелень, особенно огурцы, петрушка, укроп, листья салата, кабачки, различные виды капусты.

Также источником калия являются ягоды и фрукты. Понижению давления способствуют клубника, персики, яблоки, дыни, арбузы. "Фрукты, в особенности, арбуз обладают сильным противоотечным действием", — говорит Тихомирова.

Все эти продукты следует употреблять без добавления соли и специй.

Вместе с тем, упомянутые меры вряд ли значительно снизят давление. Если человек страдает от гипертонии, лечением должен заниматься исключительно врач, который, скорее всего, назначит специальные лекарственные препараты.