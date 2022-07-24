МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. На следующей неделе главными для курса российской валюты будут оставаться внутренние факторы, спрогнозировал в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. NYT: Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России

"По нашим оценкам, на предстоящей неделе курс рубля к доллару будет формироваться в пределах 55-60. Внутренние факторы останутся доминирующими", — пояснил он.

К концу недели позади останется пик поддержки рубля со стороны налогового периода. Резкое снижение ключевой ставки Банком России в минувшую пятницу с 9,5% до 8% также может сдерживать укрепление нацвалюты.

Тем не менее актуальным остается дисбаланс предложения и спроса инвалюты на рынке при медленном восстановлении импорта, и при отсутствии новостей об обновленном бюджетном правиле пара доллар-рубль может возвращаться в район 55.

При этом внешнерыночный фон обещает быть неустойчивым, считает Бахтин.

"Волатильность в рисковых активах может усилиться на фоне заседания ФРС, итоги которого станут известны в среду", — добавил собеседник агентства.

Если Федрезерв проявит жесткость, опираясь на необходимость борьбы с бушующей инфляцией, доллар может локально укрепиться к другим валютам до новых максимумов с начала 2000-х, а котировки сырьевых товаров окажутся под давлением.