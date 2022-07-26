МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" выводит из эксплуатации еще одну газовую турбину — с 27 июля прокачка до "Северному потоку" не превысит 33 млн куб. м/сут. Подготовка к отопительному сезону в ЕС под угрозой, но Совет ЕС отказался предоставлять особые полномочия ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен и жестко наказывать нарушителей газового соглашения. Армагеддон наоборот: почему немцы мерзнут, а юг Европы сидит с газом

ЕВРОПЕЙЦЫ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ГАЗА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ

"Газпром" официально сообщил в понедельник об остановке 27 июля еще одной турбины, используемой на компрессорной станции (КС) "Портовая" для прокачки топлива по газопроводу "Северный поток".

Мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м/г (свыше 150 млн куб. м/сут.). Поставки по газопроводу снизились в середине июня 2022 года в связи выработкой межремонтного ресурса газовых турбин, используемых на КС "Портовая". 14 июня российская компания информировала своих европейских партнеров, что в эксплуатации на КС "Портовая" осталось только три газовые турбины из восьми. После вывода из эксплуатации еще одной турбины прокачка по "Северному потоку" составит не более 33 млн куб. м/сут.

Газопровод был остановлен 11 июля для проведения плановых ремонтных работ, которые продлились 10 дней. Остановка "Северного потока" вызвала панику в Европе — возникли опасения, что после ремонта поставки не возобновятся. 21 июля "Газпром" возобновил прокачку в объеме, который был до начала ремонта — 40% от установленной мощности или около 60 млрд куб. м/сут.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал "европейских партнеров" о плановом ремонте еще одной турбины и о возможном сокращении объема прокачки до 30 млн куб. м/сут.

Все используемые на КС "Поротовая" турбины произведены на предприятиях германской компании Siemens. В соответствии с существующим контрактом, Siemens обязана проводить профилактические ремонты газоперекачивающего оборудования для обеспечения безаварийной работы "Северного потока". Одну из турбин Siemens отправила для проведения ремонта в Канаду. Однако после ремонта власти этой страны отказались ее возвращать в России из-за санкций, которые коллективный Запад ввел против Москвы из-за операции по денацификации Украины. Берлин настоял на возвращении турбины из Канады, но она до сих пор не доставлена в Россию.

Помимо самой турбины для возобновления поставок по "Северному потоку" "Газпрому" необходимы техническая документация, подтверждающая удовлетворительное состояние газоперекачивающего оборудования, а также гарантии, которые позволят обеспечить бесперебойные поставки газа, несмотря на антироссийские санкции.

Министр экономики Германии Роберт Хабек, руководство ЕК, а также представители Siemens поспешили заявить об отсутствии технических причин для сокращения поставок по "Северному потоку".

НЕМЦЫ ПОСТРАДАЮТ БОЛЬШЕ ДРУГИХ

Если поставки российского газа в Европу сократятся в очередной раз, то это станет сильным ударом по Германии — ведущей экономике Европы — и по ЕС в целом. В Брюсселе осознают, что предстоящая зима — даже если она будет не очень холодной — станет тяжелым испытанием для европейцев. "А если взорвется?": Германия нашла опасную замену российскому газу

После сообщения о сокращение поставок по "Северному потоку" цены на газ в Европе устремились вверх. В Лондоне на бирже ICE стоимость фьючерса на газ, поставляемого с нидерландского хаба TTF, превысили $2100/тыс. куб. м. Рекордно высокие цены на газ в период подготовки к отопительному сезону вне сомнения приведут к резкому подорожанию коммунальных услуг уже осенью. Ранее представители Германии сообщили о предстоящем подорожании отопления и электроэнергии в два-три раза.

Политика ЕК, исполнительного органа ЕС, направленная против сотрудничества с Россией, грозит Европе энергетическим кризисом и затяжным экономическим спадом. Высокие цены на газ уже привели к сокращению промышленного производства в Германии и ряде других европейских стран.

Более того, без российского газа ЕС не сможет накопить в подземных хранилищах газа (ПХГ) запасы, которые позволят обеспечить потребности населения и промышленности в отопительный сезон. По данным Gas Infrastructure Europe, на 24 июня европейские ПХГ был заполнены на 66,2%, а ПХГ Германии — на 65,9%. В них содержалось 66,9 млрд куб. м и 14,6 млрд куб. м газа соответственно. Во время остановки "Северного потока" на ремонт отбор газа из ПХГ Германии превысил закачку.

Сокращение поставок по "Северному потоку" не позволяет заполнить германские ПХГ до установленного Берлином целевого показателя — 85% к 1 октября 2022 года, 95% к 1 ноября 2022 года.

ФОН ДЕР ЛЯЙЕН ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОСОБЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Сообщение "Газпрома" о сокращении поставок было обнародовано накануне внеочередной встречи министров энергетики стран ЕС, которые должны обсудить предложение ЕК об обязательном сокращении потребления газа.

Европейская комиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен стремится получить особые полномочия, чтобы обязать власти стран-членов ЕС сократить потребление газа предстоящей зимой на 15%. Фон дер Ляйен неоднократно обвиняла Москву и лично президента Путина в шантаже, а также в использовании газа, как оружия против "объединенной Европы". При этом ЕК настояло на закрытии проекта "Северный поток — 2", который позволяет значительно увеличить поставки российского газа в Европу, в первую очередь в Германию. Проект был закрыт после начала специальной операции на Украине.

Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 млрд куб. м/г проложен напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Если газопровод будет запущен в эксплуатацию, это позволит значительно увеличить поставки российского газа и заполнить ПХГ Германии и других европейских стран. Европа трещит по швам. Немцев предали те, кого они содержали

Министры энергетики стран ЕС отказались передать ЕК полномочия, которые позволяют сократить в потребление газа в обязательном порядке. Сокращение газа на 15% предстоящей зимой будет приниматься на добровольной основе.

Совет ЕС оставляет за собой право объявлять "предупреждение о безопасности снабжения", которое обязывает власти принять меры для сокращения потребления газа в странах-членах ЕС.

Совет ЕС наряду с Европейским парламентом является законодательным органом ЕС. В Совете ЕС каждая страна-член ЕС представлена соответствующим профильным министром. Согласно устава решения Совета ЕС принимаются консенсусом.