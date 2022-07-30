Эксперт рассказал, когда УК заплатит владельцам жилья при неоказании услуг должным образом
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Управляющая компания (УК) в случае неоказания услуг с должной периодичностью и качеством обязана сделать перерасчет за проблемный период. Для этого потребуется наличие акта, в котором будут зафиксированы факты недоработки УК, рассказывает агентству "Прайм" независимый эксперт по вопросам ЖКХ Виталий Газовский.
Оформление акта, по его словам, происходит по инициативе любого собственника помещения, обязательно с подписью обеих сторон. В акте должны быть указаны ФИО участников, должность представителя УК, дата, адрес, описание нарушений и период.
Таким образом, правильно зафиксированные недоработки УК будут учтены в квитанции в последующие периоды, а из суммы начислений текущего месяца будет вычтена сумма неоказанных услуг.
"Например, уборка мест общего пользования в вашем доме не производилась в течение апреля. Это значит, что в квитанции за май строка "содержание и ремонт" подлежит уменьшению на стоимость непредоставленных услуг по уборке за апрель", — указал специалист.
Вообще все отношения между УК и собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД) регулируются договором управления. Выбор УК и принятие всех решения по взаимодействию, содержанию и ремонту МКД осуществляется на общем собрании собственников жилья.
Если управляющая компания виновна в причинении ущерба помещению или имуществу собственника и вина управляющей компании доказана, вы также можете рассчитывать на возмещение.
"При наступлении такого события, собственник и УК оформляют акт повреждений. Затем, по инициативе пострадавшей стороны, оценщики готовят отчет о рыночной стоимости убытка, на основании которого УК добровольно или по решению суда выполняет восстановительные работы или компенсирует сумму ущерба", — отмечает Газовский.
Например, после залива квартиры от разрыва стояка отопления, управляющая организация обязана выполнить восстановительный ремонт помещения или выплатить собственнику сумму ущерба и сумму судебных расходов.
Другое дело, если имущество и помещение застраховано. В этом случае пострадавшая сторона получает страховое возмещение, пояснил эксперт.
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