МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Управляющая компания (УК) в случае неоказания услуг с должной периодичностью и качеством обязана сделать перерасчет за проблемный период. Для этого потребуется наличие акта, в котором будут зафиксированы факты недоработки УК, рассказывает агентству "Прайм" независимый эксперт по вопросам ЖКХ Виталий Газовский. Путин поручил разработать комплексную программу модернизации ЖКХ

Оформление акта, по его словам, происходит по инициативе любого собственника помещения, обязательно с подписью обеих сторон. В акте должны быть указаны ФИО участников, должность представителя УК, дата, адрес, описание нарушений и период.

Таким образом, правильно зафиксированные недоработки УК будут учтены в квитанции в последующие периоды, а из суммы начислений текущего месяца будет вычтена сумма неоказанных услуг.

"Например, уборка мест общего пользования в вашем доме не производилась в течение апреля. Это значит, что в квитанции за май строка "содержание и ремонт" подлежит уменьшению на стоимость непредоставленных услуг по уборке за апрель", — указал специалист.

Вообще все отношения между УК и собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД) регулируются договором управления. Выбор УК и принятие всех решения по взаимодействию, содержанию и ремонту МКД осуществляется на общем собрании собственников жилья.

Если управляющая компания виновна в причинении ущерба помещению или имуществу собственника и вина управляющей компании доказана, вы также можете рассчитывать на возмещение.

"При наступлении такого события, собственник и УК оформляют акт повреждений. Затем, по инициативе пострадавшей стороны, оценщики готовят отчет о рыночной стоимости убытка, на основании которого УК добровольно или по решению суда выполняет восстановительные работы или компенсирует сумму ущерба", — отмечает Газовский.

Например, после залива квартиры от разрыва стояка отопления, управляющая организация обязана выполнить восстановительный ремонт помещения или выплатить собственнику сумму ущерба и сумму судебных расходов.

Другое дело, если имущество и помещение застраховано. В этом случае пострадавшая сторона получает страховое возмещение, пояснил эксперт.