МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Прошедшую неделю рубль провел под давлением. Прохождение в понедельник пика налоговых выплат привело к снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и позволило основным валютам продолжить восстановление, начатое неделей ранее, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

При этом говорить о существенных изменениях в фундаментальных факторах не приходится, считает он. Спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения слаб и вряд ли способен перекрыть предложение, формируемое выручкой экспортеров. Покупки валюты в рамках бюджетного правила пока только обсуждаются, а значит и говорить о их влиянии на курсообразование рубля преждевременно.

При этом и говорить о реакции национальной валюты на сильное снижение ключевой ставки ЦБ не стоит — отсутствуют операции кэрри-трейд, сворачивание которых могло бы оказать давление на рубль.

"Возможно, часть участников торгов начала накапливать валюту, ожидая действий государства по ослаблению рубля. В частности, об этом может говорить резкий рост интереса к юаню и объемов торгов парой юань/рубль", — отметил собеседник.

Однако пока, до активизации импорта, это лишь накопление валютных резервов в "дружественной валюте", которые лишь в отдаленной перспективе и при существенном росте импорта могут быть использованы в рамках договоров ВЭД.

Несмотря на это рубль понес серьезные потери — доллар и евро вышли в район 62 и 63 рублей соответственно. При этом с технической токи зрения, можно говорить о формировании на графике пары доллар/рубль разворотной модели "перевернутая голова-плечи" на минимумах, установленных в конце мая, июня и июля. Закрепление доллара выше 62 рублей завершит формирование модели, что будет говорить в пользу дальнейшего роста американской валюты. При этом целью ее реализации в среднесрочной перспективе может выступить отметка 76 рублей.

Промежуточной же целью, от которой возможен некоторый коррекционный рост национальной валюты, выступает уровень 69 рублей. Однако для реализации данного сценария необходимы фундаментальные предпосылки, способствующие столь серьезному ослаблению рубля, которые пока не наблюдаются. Одной из таких предпосылок могло бы стать восстановление импорта и существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров.