МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В конце июля объем торгов юанем на Мосбирже достиг рекордного уровня и в отдельные дни превышал показатель по паре евро-рубль. Несмотря на то, что доллар по объемам все еще лидирует, китайская валюта смогла войти в топ-3 основных валют на Мосбирже, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. Эксперт рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса

"27 июля дневной объем торгов по паре юань-рубль составил 70,51 млрд рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар-рубль (117,74 млрд рублей)", — добавил он.

На Мосбирже юань — третья наиболее ликвидная валюта, что делает его в сложившихся условиях наиболее инвестиционно привлекательной альтернативой доллару. При этом на мировом валютном рынке объемы торгов юанем сравнительно невелики и составляют 4%.

Возросший интерес инвесторов к юаню в России объясняется введением ограничений по операциям с долларами США и евро, а также введением банковских комиссий за хранение валют на банковских счетах. В то же время, россиянам стали доступны торги акциями Гонконгской биржи и банковские вклады в юанях. Однако масштабного оттока активов физических и юридических лиц в китайскую валюту не произошло, отметил Тарасов.

В азиатско-тихоокеанском регионе сделки в юанях, в первую очередь — торговля нефтью и минеральными ресурсами со странами Южной Америки и ближайшими соседями КНР — еще не устоявшаяся в долгосрочной перспективе практика. Однако уже намечается формирование товарных цепочек, где главной валютой расчетов может стать китайский юань.

Существующие ограничения относительно других валют и открывающийся для россиян азиатский рынок делают юань привлекательным инструментом диверсификации инвестиционных портфелей. При сохранении существующего положения дел оборот торгов юанем и объем ликвидности китайской валюты на Мосбирже будут увеличиваться по мере развития торгового сотрудничества между Россией и Китаем. В 2021 году Китай стал крупнейшим внешнеэкономическим партнером России с долей товарооборота 18%. Главными рисками для юаня являются геополитические — нарастание напряженности в отношениях с США вокруг Тайваня, резюмировал собеседник агентства.