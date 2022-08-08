МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. На предстоящей неделе для рубля важными станут два фактора. Первым из них выступает неопределенность, связанная с возвращением на фондовый рынок иностранных инвесторов из дружественных стран, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Сейчас нет понимания, как они будут действовать в текущей ситуации. При этом негативным сценарием может стать их выход из российских акций и облигаций и конвертация полученных средств в иностранные валюты дружественных стран. В этом случае рубль окажется под давлением.

Однако вероятность развития данного сценария не стопроцентная. Более того, в условиях низких цен на российские акции, инвесторы из дружественных стран могут воспринять текущие уровни как возможность для наращивания объемов российских активов в своих портфелях, что станет умеренно позитивным фактором для рубля.

Вторым фактором станет начало подготовки экспортеров к налоговым выплатам, что уже с середины недели приведет к постепенному увеличению предложения иностранной валюты на рынке. Это поддержит рубль и будет способствовать его укреплению.

Собеседник агентства отметил, что на прошедшей неделе пара доллар/рубль не могла закрепиться выше 62 рублей, что закончило бы формирование технической модели "перевернутые голова-плечи" и говорило бы в пользу среднесрочного роста американской валюты с целью в районе 76 рублей.

Однако и сигнала для отмены данной модели пока нет — для этого доллар должен отступить ниже 58,5 рубля. В результате можно говорить, что пара доллар/рубль находится на распутье. В случае если на следующей неделе американской валюте удастся вновь подняться выше 62 рублей и закрепиться над этой отметкой, перед ней откроется дорога к промежуточной цели роста в районе 69 и, после непродолжительной коррекции, подъему в среднесрочной перспективе в район 76 рублей.

"Если же в ходе недели доллар отступит ниже 58,5 рубля, вырастет вероятность его отступления к минимумам июля, установленные чуть ниже 55 рублей", — отметил Зварич.

Уход под них будет говорить в пользу дальнейшего снижения американской валюты и тестирования многолетних минимумов, установленных в районе 50 рублей.