МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Крепкая поддержка российской валюты со стороны торгового дисбаланса и хорошая экспортная выручка компаний не дают рублю реагировать на падение нефтяных цен к полугодовым минимумам. Однако в случае серьезной рецессии это может измениться, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

Поддержку рублю по-прежнему оказывает стабильно большое предложение инвалюты, обеспеченное хорошей экспортной выручкой российских компаний.

"В то же время спрос остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года", — рассуждает он.

Однако высокие цены на сырье, прежде всего нефть и газ, являются чуть ли не единственной защитой рубля от большой геополитической неопределенности, высоких санкционных рисков и нарастающего негативного влияния уже введенных антироссийских санкций, отметил собеседник агентства. Это означает, что рубль может перейти к устойчивому ослаблению, если нефтяные цены продолжат снижаться и факторы, которые этому способствуют, приобретут более сильное долгосрочное влияние на рынок сырья.

Основной угрозой для всех сырьевых активов остается ослабление мировой экономики и даже признаки рецессии у крупных потребителей сырья, что способно серьезно ослабить на него спрос. Это вызовет более сильное снижение сырьевых цен, и на низких уровнях они могут оставаться долго, особенно, если произойдет новый экономический кризис. В этом случае мы можем увидеть возвращение доллара выше 80 рублей, подытожил Бабин.