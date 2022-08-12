Адвокат Миронов: в соцсетях не надо постить личные данные и геолокацию, а также фото других людей
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Социальные сети давно стали частью нашей жизни, но правила поведения в виртуальной реальности для многих остаются неведомы. На самом деле существует прямая связь наших действий в соцсетях с последствиями в реальной жизни, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Действия эти, как правило, состоят из предоставления той или иной информации в печатном виде, в виде аудиотреков и различных видеосюжетов.
Размещая тот или иной пост, следует воздержаться или отнестись с осторожностью к предоставлению или способу подачи определённого рода информации.
Прежде всего, по словам эксперта, не стоит предавать публичной огласке персональные данные, в том числе ваше точное место жительства или работы. "Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников", — считает юрист.
Весьма внимательно он также советует относиться к публикациям вашей геолокации. При этом в целях безопасности нельзя указывать свое точное местонахождение, а для безопасности имущества, которое находится в доме, где вы живете, не следует обозначать, что вас в этом месте нет. Ведь тем самым вы сообщаете всему миру, что имущество оставлено без присмотра.
По словам юриста, если вы не можете отказать себе в желании поделиться положительными эмоциями от путешествия, то сделайте это не в режиме онлайн, а с некоторой задержкой, например, по возвращении домой.
Кроме того, стоит быть внимательными и к людям, о которых вы рассказываете в социальных сетях, а тем более к тем, которых показываете. "Обнародование изображения человека в большинстве случаев требует его согласия. Оно не требуется, если фото-видео съемка велась в публичном месте, и в некоторых иных случаях", — уточняет Миронов.
Если вы рассказываете в соцсетях о трудовой деятельности, не забывайте необходимости соблюдения норм профессиональной этики, сохранения коммерческой или служебной, а также врачебной тайны.
Текущее законодательство содержит достаточно большой блок запретов на публикацию в соцсетях. К основным относятся запрет на пропаганду и изображение нацистской символики, запрет на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. "Категорически недопустимы призывы к экстремистской или террористической деятельности, к массовым беспорядкам и несанкционированным митингам. Будем крайне внимательны к высказываниям о специальной военной операции, достоверные сведения о ходе которой предоставляет Минобороны", — заключил юрист.
https://1prime.ru/exclusive/20220812/837764884.html