МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Социальные сети давно стали частью нашей жизни, но правила поведения в виртуальной реальности для многих остаются неведомы. На самом деле существует прямая связь наших действий в соцсетях с последствиями в реальной жизни, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Адвокат предупредил, почему вас могут не пустить на самолет

Действия эти, как правило, состоят из предоставления той или иной информации в печатном виде, в виде аудиотреков и различных видеосюжетов.

Размещая тот или иной пост, следует воздержаться или отнестись с осторожностью к предоставлению или способу подачи определённого рода информации.

Прежде всего, по словам эксперта, не стоит предавать публичной огласке персональные данные, в том числе ваше точное место жительства или работы. "Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников", — считает юрист.

Весьма внимательно он также советует относиться к публикациям вашей геолокации. При этом в целях безопасности нельзя указывать свое точное местонахождение, а для безопасности имущества, которое находится в доме, где вы живете, не следует обозначать, что вас в этом месте нет. Ведь тем самым вы сообщаете всему миру, что имущество оставлено без присмотра.

По словам юриста, если вы не можете отказать себе в желании поделиться положительными эмоциями от путешествия, то сделайте это не в режиме онлайн, а с некоторой задержкой, например, по возвращении домой. Эксперт объяснила, как аферисты выискивают жертв в соцсетях

Кроме того, стоит быть внимательными и к людям, о которых вы рассказываете в социальных сетях, а тем более к тем, которых показываете. "Обнародование изображения человека в большинстве случаев требует его согласия. Оно не требуется, если фото-видео съемка велась в публичном месте, и в некоторых иных случаях", — уточняет Миронов.

Если вы рассказываете в соцсетях о трудовой деятельности, не забывайте необходимости соблюдения норм профессиональной этики, сохранения коммерческой или служебной, а также врачебной тайны.

Текущее законодательство содержит достаточно большой блок запретов на публикацию в соцсетях. К основным относятся запрет на пропаганду и изображение нацистской символики, запрет на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. "Категорически недопустимы призывы к экстремистской или террористической деятельности, к массовым беспорядкам и несанкционированным митингам. Будем крайне внимательны к высказываниям о специальной военной операции, достоверные сведения о ходе которой предоставляет Минобороны", — заключил юрист.