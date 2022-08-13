Москва, 13 авг — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Китай и ЕС увеличивают объем перевалки грузов в обход России — через Транскаспийский транспортный коридор. Стоит ли нам опасаться потери стратегической роли в логистической цепочке между Западом и Востоком и что в ответ предложит Россия, выяснило агентство "Прайм". Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

Ежегодный объем торговли между ЕС и Китаем составляет сотни миллиардов долларов. В 2021 году он достиг рекордных 800 миллиардов долларов, а в текущем году может приблизиться к 1 триллиону долларов. Страны Евросоюза — второй по важности торговый партнер КНР после США. Невзирая на политические противоречия, их сотрудничество продолжается.

Часть транзита из Китая в Европу и обратно проходила и проходит через Россию - это наиболее быстрый, выгодный и удобный маршрут. Однако на фоне беспрецедентных санкционных ограничений Запада все чаще стали говорить об увеличении транзитных потоков через транзитные маршруты — Центральную Азию, Закавказье и Турцию.

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВЫ

Сейчас до 90% поставок между Востоком и Западом осуществляется морским путем, для этого есть вся необходимая инфраструктура. Сухопутные поставки до санкций осуществлялись в основном через Россию. Альтернатива — так называемый Транскаспийский транспортный коридор через Черное и Каспийское моря — использовался реже из-за геополитической нестабильности и нехватки инфраструктуры.

Но весной этого года в РЖД отметили активизацию альтернативных маршрутов в обход России из-за санкционных ограничений. Например, за первые два месяца 2022 года по маршруту через Каспийское море, Азербайджан и Грузию перевезено практически три тысячи контейнеров.

Иными словами, часть грузов, попадающих в Казахстан из Китая, идут потом через Каспийское море (через Азербайджан, Грузию, Турцию), а не по железной дороге через Россию и Белоруссию. Новый пусть — затратнее и дольше. По мнению заведующего кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Завьялова, использование прямой линии через Транссиб и БАМ более удобно, чем многократная перевалка, однако в ситуации текущих логистических рисков и санкционных издержек все участники процесса хотят иметь альтернативу.

"Если абстрагироваться от политики, то разработка обширной сети сухопутных транспортных коридоров для поставки китайских товаров в страны Евразийского континента, в особенности — ЕС, и есть цель всех логистических проектов в обход России — диверсифицировать привычные морские маршруты", — согласна эксперт экономического факультета РУДН Елена Егорычева.

В настоящее время, по ее словам, существуют 16 сухопутных маршрутов, доставляющие товары из Китая в Европу и обратно (последний был запущен Китаем в апреле этого года из города Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в город Мангейм в Германии через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

НЕ ПУТЬ, А НИТОЧКА

Однако участники рынка констатируют, что использование альтернативных маршрутов дорого, невыгодно и некомфортно всем участникам. Каспийская "нить" никак не может повлиять на основной объем грузов, проходящий через Россию, и ни в коем случае не является конкурентом имеющихся маршрутов по российской территории. Китайцы будут смеяться последними: что ждет мир после выходки Пелоси

В лучшем случае она — лишь небольшая альтернатива, считает экономист Егор Клопенко. Более того, эта нить может сыграть на пользу России, если станет тем маршрутом, по которому пойдет параллельный импорт. "Тот факт, что "нить" не идет непосредственно через территорию России, не означает, что этот проект не входит в сферу экономических интересов нашей страны", — утверждает эксперт.

Но главной "артерией" товаропотока из Китая в Европу была и остается Транссибирская магистраль, по которой до сих пор перевозится основной объем грузов. В планах России и Китая существенное расширение мощностей Транссиба и их дублирование, однако даже в текущем варианте через Транссиб перевозится в 4 раза больше, чем потенциально можно перевести через Казахстан. При этом и скорость доставки Транссибом, по словам эксперта, значительно выше, так как путь через Казахстан предполагает паромную переправу через Каспий.

К тому же у России есть другой мегапроект, альтернативы которому нет и не будет — Северный морской путь, позволяющий связать Китай и Европу и обеспечить круглогодичную доставку грузов в безграничном объеме с минимальными издержками и максимальной скоростью. Это намного удобнее и выгоднее нынешнего основного маршрута транспортировки через Суэцкий канал.