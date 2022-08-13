МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Работающие пенсионеры — это граждане, которые одновременно получают пенсию и зарплату или прибыль от трудовой деятельности. Какие преференции им положены по закону, агентству "Прайм" рассказывает ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. В Британии предупредили о "зиме нищеты" для миллионов детей и пенсионеров

Прежде всего, люди, достигшие пенсионного возраста, должны обратиться за пенсией. Без этого они не могут рассматриваться как работающие пенсионеры и пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав.

По ее словам, помимо ежегодного оплачиваемого отпуска работающие пенсионеры имеют право на отпуск без сохранения заработной платы.

"Согласно ст. 128 Трудового кодекса, работодатель обязан на основании письменного заявления предоставить такой отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в году работающим пенсионерам по старости, до 60 календарных дней — работающим инвалидам", — пояснила она.

При этом согласование работодателем отпуска по общим правилам не требуется.

Кроме того, при желании работающего пенсионера завершить трудовую деятельность работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника, подчеркивает юрист. Это означает, что правило о предупреждении работодателя об увольнении не позднее чем за две недели на этих работников не распространяется, разъясняет специалист. Важно помнить, что до истечения срока, указанного в заявлении работника-пенсионера, он имеет право в любое время это заявление отозвать.

В этом случае увольнение не произойдет, если на должность не приглашен в письменной форме другой работник (ст. 80 ТК РФ).

Также статья 185.1 ТК РФ гарантирует работающим пенсионерам при прохождении диспансеризации освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Вторая группа привилегий, по словам Ногайлиевой, связана с дополнительными имущественными правами. Налоговый кодекс РФ позволяет работающему пенсионеру, с чьей зарплаты уплачивается налог на доходы физических лиц, получить имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство недвижимости. Вычет предоставляется за три налоговых периода, предшествующих периоду, в котором появился переносимый остаток имущественных вычетов.

"Это значит, что вне зависимости от того, когда была приобретена недвижимость, пенсионер сможет вернуть уплаченный налог за 4 календарных года", — отмечает эксперт.

Наконец, третья группа прав работающих пенсионеров связана непосредственно с самой пенсией. Порядок назначения и выплаты пенсии единый для всех, независимо от продолжения трудовой деятельности.

С 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней работающим пенсионерам начисляется без учета индексаций. Это ограничение не распространяется на государственные и социальные пенсии.

"Однако с 1 августа этого года адресно такая индексация работающим пенсионерам будет произведена наряду с некоторыми другими категориями пенсионеров", — напомнила юрист.