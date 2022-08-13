МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Если требуется передать документы и отправитель не может сделать этого лично, нотариусы могут предложить, как минимум, два варианта решения этого вопроса, рассказал агентству "Прайм" председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты Дмитрий Точкин. Что будет с ценами на нефть на новой неделе

Первый вариант — так называемая "телепортация" документов — актуален, если они нужны где-то далеко и, к примеру, уже в ближайшие часы, при этом не потребуется юридическое подтверждение направления. В этом случае нотариус оцифрует представленные бумаги, и удостоверит их своей специальной электронной подписью. Благодаря этому документы, несмотря на смену формата, сохранят юридическую значимость. Готовый файл можно будет тут же передать по e-mail или в мессенджере получателю и при необходимости перевести обратно на бумагу у местного нотариуса. "Телепортацией" нередко пользуются для оперативной пересылки согласий, доверенностей, корпоративных бумаг и т.п.

Второй вариант — передача заявлений и иных документов физических или юридических лиц другим физическим и юридическим лицам. Это нотариальное действие подходит тем, для кого направление документов в оговоренные сроки — не просто вынужденная необходимость, а обязательство, за невыполнение которого грозят санкции. Таким способом нередко передают заявления о принятии наследства, бумаги для суда или налоговой, сведения о компаниях в Федресурс и др. При этом вне зависимости от того, вышел получатель на связь или нет, нотариус зафиксирует факт исполнения обязательств отправителем. Эта услуга также доступа в удаленном формате на портале notariat.ru.