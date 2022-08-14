МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. На следующей неделе — с 15 по 19 августа — рубль сохранит боковое движение в диапазоне 58,35 — 62,50 руб., в этом узком коридоре доллар торгуется длительное время, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"Неделя с 8 по 12 августа для российского рубля была очень спокойной. Никакие внешние события не смогли раскачать локальный валютный рынок. Во все дни повышенные объемы наблюдались в первые три часа торговой сессии. Доллар консолидировался в ценовом диапазоне 59-61 руб. Данный коридор со средней ценой 60 руб. устраивает как продавцов, так и покупателей", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что повышенная волатильность на биржах наблюдалась после публикации инфляционного отчета в США за июль 10 августа. Потребительские цены в США в июле выросли на 8,5% в годовом исчислении против 9,1% в июне (прогноз был 8,7%). Данные укрепили надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика и Федрезерв откажется от агрессивного повышения ставок в сентябре и ноябре.

На фоне замедления инфляции в США доллар подешевел по всему спектру валютного рынка, повысив аппетит к риску. Ценовые колебания на валютном рынке и американском фондовом рынке не отразились на рублевых парах. Курс рубля был стабилен и продолжал торговаться около уровня 60 руб. Динамика цен на нефть тоже оказывало ограниченное влияние на внутренний валютный рынок. Участники рынка по — прежнему ждут обнародования новых параметров бюджетного правила, чтобы понимать как будет действовать Минфин РФ и ЦБ РФ при его введении.

С понедельника (15 августа) в России начинается налоговый период. Экспортеры начнут продавать валютную выручку для уплаты налоговых платежей. Нефть торгуется на уровне $100. Учитывая, что рубль не реагирует на внешние факторы, а импорт восстанавливается медленными темпами, российская валюта сохранит боковое движение в диапазоне 58,35 — 62,50 руб., в этом узком коридоре доллар торгуется длительное время.

"Согласно историческим биржевым данным, значимые уровни в паре доллара к рублю находятся на круглых значениях с шагом 5 рублей. Таким образом, 50 руб., 55 руб., 60 руб. и 65 рублей остаются значимыми уровнями курса доллара. Все уровни, которые находятся между ними, являются промежуточными уровнями, на которых трейдеры и инвесторы останавливаются для пересмотра торговых стратегий. Август традиционно в России был жарким и тревожным месяцем для рубля, его ослабление в конце лета стало уже недоброй традицией", — напомнил антонов.

Если участники валютного рынка получат негативные сигналы от монетарных властей, доллар закрепится выше отметки в 60 рублей, однако фундаментальных причин для ослабления российской валюты до третьей декады августа по-прежнему нет, подытожил спикер.