МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российские участники рынка традиционно в августе с тревогой воспринимают любой негативный сигнал от монетарных властей и инвесторов, опасаясь валютных ралли. В беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, каких потрясений стоит ожидать на валютном рынке в ближайшем будущем. Рубль снижается после небольшого роста в начале торгов понедельника

"Весомых причин для ралли доллара к рублю и ключевым резервным мировым валютам сегодня нет. По оценкам Банка России, рекордный профицит счета текущих операций в 2022 году составит 243 миллиарда долларов", — отметил собеседник агентства.

По его мнению, омрачить позиции российской валюты может лишь разворот к политике слабого рубля и усиление тезисов Минфина, что для гармонизации бюджета равновесным курсом доллара станет диапазон 70-80 рублей.

"Причин для ослабления рубля к началу сентября даже на 10% к текущему курсу сегодня нет. Не все в порядке сегодня в экономике США и, тем более, ЕС. Ключевые опережающие индикаторы экономики США свидетельствуют о надвигающемся и, вполне вероятно, самом сильном кризисе с 2008 года", — отметил Антонов.

Возможно говорить о ралли рубля и его усилении до 50-55 рублей за доллар в случае реализации самого благоприятного сценария, однако с учетом бюджетных задач и геоэкономического обострения вероятность этого не превышает 20% к началу ноября, резюмировал аналитик.