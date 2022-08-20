МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Мобильный телефон сегодня — это возможность не только разговаривать по нему, но и выходить с его помощью в интернет, онлайн-банкинг. Поэтому утеря или кража мобильного телефона означает то, что вы лишаетесь достаточно серьезного устройства, рассказал агентству "Прайм" гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Россиянам рассказали, как найти дешевый подержанный автомобиль

В случае пропажи смартфона эксперт посоветовал немедленно заблокировать сим-карту, позвонив оператору связи, чтобы никто не смог ею воспользовался.

После этого необходимо пойти в салон связи и восстановить все содержимое смартфона, если это возможно, и если есть копия в icloud или в другом облаке.

"Важно понимать, что человек, укравший телефон, может получить доступ к вашему аккаунту в соцсетях, иметь возможность заходить на какие-то сайты, если у вас стоит автоматическое определение пароля на этих ресурсах", — предупредил он.

Кусков подчеркнул, все это "очень опасно и проблематично и поэтому требует от вас очень быстрой реакции и смены паролей".