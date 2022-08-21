МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Любой авиаперелет является стрессом для организма. Чтобы легче переносить даже долгие перелеты, стоит внимательно отнестись к своему рациону — еде и напиткам — на борту самолета, рассказала агентству "Прайм" руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова. Эндокринолог дал совет, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов

Первое и самое главное правило даже во время короткого перелета — восполнять потерю воды в организме.

"Даже во время короткого часового перелета организм теряет огромное количество воды. За час в воздухе — от литра до полутора воды. Необходимо постоянно восполнять водно-солевой баланс за счет употребления минеральной чистой воды. Это касается как времени в самолете, так и сразу после полета", — отметила специалист по пищевому поведению. Это же правило касается детей.

Второе правило относится к употреблению алкоголя во время полета.

"Многие люди, испытывая напряжение и тревогу во время перелета, усталость, предвкушение отпуска, пьют во время полета алкоголь. Это самая большая ошибка. Во время полета алкоголь должен быть категорически ограничен. Потерпите до конца полета. Алкоголь обезвоживает, он резко расширяет, а потом сужает сосуды. Это плохая комбинация с перепадами давления, которые постоянно возникают во время полета. Употребление таких напитков резко ухудшает самочувствие", — посоветовала собеседница агентства.

Эксперт рассказала также, что у человека на большой высоте очень сильно меняются вкусовые ощущения. "Это доставляет много хлопот авиакомпаниям, которые продумывают меню пассажиров на время перелета: они должны обеспечить им гармоничную, вкусную и полезную еду. Обеспечить вкусную еду в полете невероятно сложно, потому что мы ощущаем вкус иначе", — пояснила она.

Некоторые авиакомпании выходят из положения тем, что добавляют в меню соленые, острые или насыщенные вкусом продукты. Чипсы, солености, соленые орешки и так далее. Эксперт рассказала, что делать, если банкомат "съел" деньги

Бронникова настоятельно рекомендовала избегать острого и соленого в процессе перелета: эти продукты с одной стороны вызывают обезвоживание, а с другой — создают риск отеков. Во время перелета отеки спровоцировать не сложно, так как вода склонна "запасаться в тканях" на большой высоте.

По мнению эксперта, к длительным перелетам стоит относиться с повышенным вниманием к себе. Нахождение на большой высоте дольше двух-трех часов является повышенной нагрузкой на организм: на опорно-двигательный аппарат, на сосуды (из-за перепадов давления). "В такой ситуации старайтесь каждый час выпивать стакан простой минеральной воды без газа. Каждые два часа — съедать хотя бы небольшой перекус. Если вы летите долго, то через пару часов после обеда на борту стоит перекусить чем-нибудь, чтобы поддержать уровень сахара в крови и избежать риск появления гипогликемии, тошноты или головокружения", — посоветовала специалист.

Сладости — леденцы или шоколад — на борту вполне допустимы или в качестве десерта, либо в качестве перекуса. Во втором случае необходимо выдержать паузу в два часа от одного приема пищи до другого. "Если постоянно есть сладости в полете — вы обеспечите себе ненужные скачки инсулина в крови, это ухудшит самочувствие", — подытожила Бронникова.