МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Скачок цен на газ в Европе выше 3 тысяч долларов за тысячу кубов показал, что пугающий Европу сценарий подорожания энергоносителя до 4 тысяч кубов и выше начинает сбываться раньше, чем предупреждали в "Газпроме". При этом российская компания готова идти навстречу партнерам, если это не противоречит ее интересам. В частности, стало известно об отсрочке по оплате Молдавией аванса за газ до 1 сентября. "Слезоточивый" газ: на какие жертвы пойдет Европа в погоне за ним

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые с марта установили рекорд — пробив психологическую отметку в 3000 долларов за тысячу кубов, они достигали 3050 долларов за тысячу кубов, что на 20% превышало уровни пятницы. Затем была коррекция более чем на 200 долларов вниз. К концу дня цены находились в районе 2900 долларов за тысячу кубов, прибавив 11% к расчетной цене пятницы.

Таким образом, газовые котировки отыграли появившуюся поздно вечером в пятницу новость о том, что "Газпром" полностью прекращает транспортировку газа по "Северному потоку" на трое суток, с 31 августа по 2 сентября. Это связано с плановым ремонтом единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Тогда фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре на хабе TTF подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубов.

Таким образом, "пугающий" Европу прогноз "Газпрома" о том, что к зиме цены вырастут выше 4000 долларов за тысячу кубов начинает реализовываться задолго до наступления этой самой зимы. По мнению многих экспертов, исторический максимум в 3900 долларов за тысячу кубов может быть обновлен уже осенью. "Полноценно моется, похоже, только канцлер Германии Олаф Шольц", — прокомментировал ситуацию замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прогнозируя дальнейший рост цен.

Газ в Европе дорожает еще с весны прошлого года — тогда средняя цена на споте по индексу хаба TTF составляла 250-300 долларов и начала резко расти. К концу лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превышала 600 долларов, а в октябре преодолела отметку в 1000 долларов за тысячу кубов. Таких цен не наблюдалось за все четверть века существования газовых хабов в Европе. В качестве причин эксперты называли высокий спрос на СПГ в Азии, сокращение предложения со стороны основных поставщиков и низкую наполненность хранилищ в Европе после холодной зимы и жаркого лета.

ЛЕКАРСТВО ОТ ХОЛОДА

На этом фоне все чаще раздаются требования запустить "Северный поток — 2" — газопровод полностью готов к работе и может полностью решить газовые проблемы Европы. Какая разница, из какой именно трубы поступает газ, если этот газ все равно российский, утверждают сторонники этой меры. Запуск "Северного потока — 2" нужен экономике ФРГ, это не могут отрицать даже противники трубопровода из немецкой партии "Зеленые". До 2024 года страна не продержится без российского газа, уверен немецкий эксперт по внешней политике, экс-депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.

По мнению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Европа и Германия в ближайшие год-два продолжат зависеть от российских нефти и газа. Он также обвинил Россию в "нежелании" поставлять на европейский рынок достаточное количество энергоресурсов. При этом Россия отвергает любые заявления о том, что нефть и газ используются с целью политического давления. Нагнали страха на Европу: "Газпром" остановит "Северный поток"

Попытки стран Запада ограничить доходы России от экспорта нефти и газа не увенчались успехом. Не помогли ни эмбарго на покупки российской нефти, ни добровольный отказ зарубежных компаний покупать российский газ. Перенаправление экспорта и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.

В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Более того, она может позволить себе идти навстречу партнерам — например, дать Молдавии отсрочку оплаты аванса за газ. В понедельник стало известно, что "Газпром" отложил срок оплаты аванса за газ для "Молдовагаза" до 1 сентября, как об этом ранее просила молдавская компания. "Молдовагаз" не выполнил контрактные обязательства перед "Газпромом" по оплате аванса за поставки в августе, поэтому попросил отсрочку. "Газпром" согласился на это в исключительном порядке.

Контракт на поставку газа между "Газпром" и "Молдовагазом" был продлен на 5 лет в октябре прошлого года после длительных переговоров. С учетом ситуации в Молдавии, которая с трудом находит средства на оплату газа, подписан документ был фактически на условиях молдавской стороны. Главным и единственным условием российской стороны была своевременная 100-процентная оплата текущих платежей.

Однако уже в ноябре у республики возникли сложности с перечислением выплат вовремя, и она запросила отсрочку. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что кризис неплатежей может повториться в любое время. Однако компания все же согласилась на уступки.