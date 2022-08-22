МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в исключительном порядке отсрочил срок оплаты аванса за газ для "Молдовагаза" до 1 сентября, сообщила российская компания. Власти Бельгии ожидают десять сложных зим

"АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан ранее в понедельник сообщал РИА Новости, что компания "Молдовагаз" в понедельник рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.