МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов побудила многие страны мира увеличить долю торговли и резервов в нацвалютах и в целом поставила под сомнение доверие к доллару во всем мире. Однако заменить валюту одной из главных экономик мира (15,7% мирового ВВП) и крупнейшей военной державы может лишь валюта столь же мощной страны. Первой на ум приходит евро, однако возвышению единой европейской валюты мешают проблемы, созданные самим же Евросоюзом, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. IFO: инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне роста цен

Экономика Европы сегодня переживает серьезные проблемы, которые возникли далеко не сейчас. "События последнего полугодия просто привели к эскалации проблем, накапливаемых в течение последнего десятилетия. Можно сказать, что был неожиданно приподнят ковер, под который нерадивая европейская хозяйка десятилетиями заметала мусор, предпочитая его не замечать", — охарактеризовал он ситуацию.

Кризис показал всю нестабильность европейской экономики, ее энерго- и ресурсозависимость, а также существенный экономический дисбаланс и разобщенность экономических политик стран-участников. В итоге большая инфляция (в июле она достигла 8,9%), рост цен, спад промышленного производства, и падение курса евро относительно других валют — все это существенным образом затормозило использование евро в мировой финансовой системе, считает эксперт.

Похоже, что и "сами страны участники Европейского союза стали терять веру в евро". И первой об этом открыто заявила Польша, предложившая дать странам ЕС возможность отказаться от евро и вернуться к своим собственным национальным валютам.

В этих условиях международный капитал стремится в более "тихую гавань", предпочитая расчеты и накопления в других валютах. В итоге доля расчетов в евро сократилась до 36,6%, что является минимальным показателем за последний год.