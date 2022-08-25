МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. По данным за апрель этого года на долю доллара приходилось 41,1% всего мирового оборота и 58,8% мировых накоплений. Очевидно, что такое положение дает США огромные экономические привилегии и существенные рычаги влияния во всем мире. Однако в последние годы доллар переживает не самые лучшие времена — можно даже задуматься о "мировом заговоре" против него, рассказывает агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. Доллар курсирует вокруг отметки 60 рублей

Так, в ковидные годы многократно вырос государственный долг США. К началу 2022 года он превысил 30 триллионов долларов, что составляет более 130% ВВП. "Если все кредиторы США одновременно потребуют немедленного возврата долгов, в стране случится колоссальный по масштабам кризис", — поясняет он.

Кроме того, США сегодня находятся в условиях раскручивания инфляционной спирали — в мае инфляция составила 8,6%, обновив максимум за 40 лет. В этих условиях Федеральной резервной системе, вероятно, придется продолжить ужесточение своей монетарной политики. И, в частности, прибегнуть к повышению ключевой процентной ставки для того, чтобы взять рост цен под контроль.

"Это в свою очередь приведет к замедлению экономики и снижению уровня доходов населения и также окажет влияние на мировые финансовые и товарные рынки", — считает экономист.

Эксперт подчеркивает также, что сложившаяся сегодня в мире геополитическая ситуация подталкивает правительства многих стран к переходу на взаиморасчеты в национальных валютах и снижению доли доллара в своих резервах. "И речь здесь не только о России, которая по причине западных санкций была вынуждена перейти на расчеты в альтернативных валютах, и чьи резервы в долларах США оказались заморожены. В конце концов, вклад России в мировую экономику составляет чуть более 3% (по данным 2021 года), и даже полная ее дедолларизация не имела бы решающего влияния», — уточняет Кузнецов.

Однако курс на постепенное сокращение использования доллара сегодня обозначили также Китай, Индия, ОАЭ, Турция, целый ряд стран Латинской Америки. На их общую долю сегодня приходится более 35% мирового ВВП. "Так что конспирологи вполне могли бы говорить о "мировом заговоре против доллара", — рассуждает специалист.

Текущая ситуация негативно влияет на доллар США, однако пока не способна его глобально обрушить. "Устойчивость доллара основывается на его безальтернативности. Сегодня просто не существует иной валюты, которая была бы способна его заменить. Однако дальнейшая эскалация рассмотренных негативных факторов вполне способна с течением времени поколебать его мировое господство. И если не совсем устранить доминирование доллара, то как минимум создать реальные ему альтернативы", — приходит к выводу Кузнецов.