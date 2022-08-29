МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Официальное трудоустройство в любую организацию — процесс довольно хлопотный. Порой на то, чтобы собрать все необходимые документы и справки, уходит не одна неделя. Однако важно понимать, что зачастую не весь "пакет" бумаг работодатель действительно вправе требовать, рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. СМИ: более 100 тысяч работников почты начали бастовать в Британии

Согласно Трудовому кодексу, базовый набор документов при трудоустройстве — это паспорт, трудовая книжка и СНИЛС. А в связи с переходом на электронные трудовые книжки не требуется даже представление бумажного варианта. При этом в некоторых ситуациях необходимы дополнительные документы. Но все они зафиксированы в ТК, указывает эксперт. Это может быть диплом об образовании или прохождении профессиональных курсов — если работа требует специальных знаний, например, в случае медработников. Военнообязанные и подлежащие призыву должны предъявлять военный билет или временное удостоверение призывника.

Если работа связана со взаимодействием с детьми, или речь идет о трудоустройстве в правоохранительные органы, то понадобится справка об отсутствии судимости и справка об отсутствии административных взысканий за употребление наркотиков, психотропных веществ. Это, по мнению юриста, "вполне логично". Медицинская книжка нужна при устройстве на работу в сфере бытовых услуг, с продуктами питания и детьми.

"По закону работодатель не вправе требовать представить что-то дополнительно сверх вышеперечисленных позиций. Вам не могут отказать в связи с отсутствием рекомендаций с предыдущего места работы, справок о семейном положении и даже свидетельства ИНН", — отмечает специалист.

К сожалению, как подчеркивает Дзгоева, в особенно уязвимом положении находятся беременные соискательницы. "Некоторые особо "отличившиеся" работодатели прямо требуют от женщин справок об отсутствии факта беременности. Это совершенно незаконно. Более того, при устройстве на работу кандидатка не обязана сообщать работодателю о своей беременности", — поясняет она. Согласно ст. 64 ТК РФ накладывает прямой запрет на отказ в заключении трудового договора беременным женщинам. Единственным законным основанием для отказа является неподходящий уровень квалификации.