Эксперт Бахтин рассказал о влиянии повышения ФРС процентной ставки на ослабление рубля
МОСКВА 29 авг — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару к завершению августа консолидировался вблизи отметки 60. Пик налогового периода, который традиционно играет на укрепление российской валюты, остается позади, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
"Основной эффект от поддержки данного фактора мы наблюдали в конце второй — начале третьей декады месяца, когда экспортеры заблаговременно продавали инвалюту для осуществления рублевых выплат", — отметил он. Но и тогда рост котировок не был столь же существенным, как раньше, за счет снижения количества расчетов в долларах в пользу других валют.
Еще один значимый фактор поддержки российской валюты — высокие цены на нефть и газ — в ближайшей перспективе останется в силе, считает специалист.
"Анонсированная на 31 августа-2 сентября полная приостановка газопровода "Северный поток", вероятнее всего, продолжит поддерживать стоимость "голубого топлива" в Европе. В свою очередь, для динамики цен на нефть важными будут три фактора — новости по ядерной сделке США с Ираном, риторика и решения ОПЕК+ (5 сентября состоится встреча представителей стран альянса) и общерыночный риск-аппетит", — добавил Бахтин.
Если по итогам заседания 20-21 сентября ФРС повысит процентную ставку выше, чем предполагает консенсус рыночных ожиданий, то рисковые активы, включая нефть, окажутся под давлением, а доллар США укрепится к остальным валютам, прогнозирует собеседник агентства. "Впрочем, также в последней декаде сентября, когда ФРС будет принимать решение по ставке, возможный общерыночный негатив рублю поможет сбалансировать подготовка компаний к очередному налоговому периоду", — напомнил он.
В целом же, шансы на умеренное ослабление рубля в начале осени преобладают, считает эксперт.
"Постепенное сокращение платежного баланса, восстановление импорта, продолжение цикла снижения ключевой ставки и, конечно, ожидания перезапуска "бюджетного правила" в обновленном формате будут способствовать отходу валютной пары от текущего уровня консолидации в направлении уровней вблизи 65", — прогнозирует Бахтин.
Многое будет зависеть от того, когда и в каких параметрах вернется бюджетное правило. Так, при сумме выкупа валюты на 100-150 млрд руб. в месяц курс USD/RUB довольно быстро может отойти в направлении 70. Впрочем, вряд ли девальвационное движение будет резким, так как это было бы не очень благоприятно для стабильности продолжающейся адаптации российской экономики к новым условиям.
Таким образом, прогнозирует собеседник агентства, ориентиром на сентябрь по паре доллар-рубль выступает зона 63-67.
https://1prime.ru/exclusive/20220829/837904462.html