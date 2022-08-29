МОСКВА 29 авг — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару к завершению августа консолидировался вблизи отметки 60. Пик налогового периода, который традиционно играет на укрепление российской валюты, остается позади, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Курс рубля к доллару и евро падает в начале торгов пятницы

"Основной эффект от поддержки данного фактора мы наблюдали в конце второй — начале третьей декады месяца, когда экспортеры заблаговременно продавали инвалюту для осуществления рублевых выплат", — отметил он. Но и тогда рост котировок не был столь же существенным, как раньше, за счет снижения количества расчетов в долларах в пользу других валют.

Еще один значимый фактор поддержки российской валюты — высокие цены на нефть и газ — в ближайшей перспективе останется в силе, считает специалист.

"Анонсированная на 31 августа-2 сентября полная приостановка газопровода "Северный поток", вероятнее всего, продолжит поддерживать стоимость "голубого топлива" в Европе. В свою очередь, для динамики цен на нефть важными будут три фактора — новости по ядерной сделке США с Ираном, риторика и решения ОПЕК+ (5 сентября состоится встреча представителей стран альянса) и общерыночный риск-аппетит", — добавил Бахтин.

Если по итогам заседания 20-21 сентября ФРС повысит процентную ставку выше, чем предполагает консенсус рыночных ожиданий, то рисковые активы, включая нефть, окажутся под давлением, а доллар США укрепится к остальным валютам, прогнозирует собеседник агентства. "Впрочем, также в последней декаде сентября, когда ФРС будет принимать решение по ставке, возможный общерыночный негатив рублю поможет сбалансировать подготовка компаний к очередному налоговому периоду", — напомнил он.

В целом же, шансы на умеренное ослабление рубля в начале осени преобладают, считает эксперт.

"Постепенное сокращение платежного баланса, восстановление импорта, продолжение цикла снижения ключевой ставки и, конечно, ожидания перезапуска "бюджетного правила" в обновленном формате будут способствовать отходу валютной пары от текущего уровня консолидации в направлении уровней вблизи 65", — прогнозирует Бахтин.

Многое будет зависеть от того, когда и в каких параметрах вернется бюджетное правило. Так, при сумме выкупа валюты на 100-150 млрд руб. в месяц курс USD/RUB довольно быстро может отойти в направлении 70. Впрочем, вряд ли девальвационное движение будет резким, так как это было бы не очень благоприятно для стабильности продолжающейся адаптации российской экономики к новым условиям.

Таким образом, прогнозирует собеседник агентства, ориентиром на сентябрь по паре доллар-рубль выступает зона 63-67.