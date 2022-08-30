МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль на этой неделе останется в диапазоне 58-62 к доллару и евро, спрогнозировал в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сказывается пик сезона отпусков, отсутствие важных для валютного рынка новостей и пониженная активность на рынках. Курс доллара к мировым валютам достиг рекордного максимума с 2002 года

"Полагаем, что рубль на предстоящей неделе останется в диапазоне 58-62 к доллару и евро", — прогнозирует эксперт.

Факторы за укрепление и ослабление рубля остаются сбалансированными. Внутренним фактором поддержки рубля остается налоговый период, когда экспортёры активнее продают валютную выручку и покупают рубли для расчетов с бюджетом. В понедельник налоговый период завершается уплатой налога на прибыль и до середины сентября нацвалюта лишится этого фактора поддержки.

Внешним фактором поддержки рубля являются по-прежнему высокие цены на нефть и газ, которые обеспечивают внушительный приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса РФ. Котировки Brent остаются недалеко от $100 за баррель, а цена на газ в Европе из-за энергокризиса поднималась на прошлой неделе выше $3000 за тысячу кубометров.

"В то же время после обязательной отмены продажи валютной выручки российскими экспортёрами большая часть экспортных доходов, вероятно, не попадает на валютный рынок Мосбиржи. Поэтому в последние месяцы рубль не укрепляется, несмотря на внушительный профицит текущего счета", — отметил собеседник агентства.

Спрос на доллары и евро остаётся низким из-за медленного восстановления импорта, постепенного перевода расчетов по внешнеэкономическим операциям на юани и политики дедолларизации, проводимой Банком России.

Негативными факторами для рубля являются ожидания введения валютных интервенций Минфина в рамках обновленного бюджетного правила, которые могут начаться уже в сентябре, и фактический консенсус на рынке об ослаблении рубля к доллару к концу года до отметки 65-70 и выше.

"Ожидаем, что в ближайшие недели евро останется дешевле доллара из-за разрастания энергокризиса в ЕС и вероятной скорой рецессии в европейской экономике. Также отметим, возрастающую роль юаня в России, который постепенно замещает доллар и евро", — подытожил он.