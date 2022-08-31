МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Предложение Польши разрешить отдельным странам еврозоны отказаться от евро и вернуться к своей валюте вкупе с нежеланием Варшавы отказаться от злотого может привести к распаду еврозоны да и самого Евросоюза, рассказал агентству "Прайм" завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. В Польше ощутили негативные последствия антироссийских санкций

В свое время Brexit вызвал волну разговоров о возможном распаде еврозоны, но если тогда этого удалось избежать, то сейчас такой сценарий вполне возможен. Его драйверами могут послужить недружественные действия Польши в отношении Германии.

Эксперт напомнил, что польскими политиками высказываются территориальные претензии к Германии на переданные по результатам второй мировой войны территории. И, учитывая слабую боеспособность и вооруженность немецкой армии, и, напротив, высокий военный потенциал Польши при поддержке США, такой сценарий уже не кажется чем-то невероятным, тем более, крах европейской экономики был бы очень на руку американцам.

Возможен и другой сценарий. "Новые исследования показывают, что каждый третий избиратель в ЕС в настоящее время поддерживает партии, которые критически относятся к блоку или враждебны ему", — напомнил Перепелица.

Центробежные тенденции, появившиеся в ЕС вследствие пандемии, по его словам, продолжают усиливаются: набирают вес политики, отстаивающие национальные интересы; больше поддержки получают сторонники регионализации; вводятся более жесткие границы внутри Союза; увеличивается противодействие внедрению зеленых технологий; нарастает напряжение в отношениях не только между восточными и западными, но и северными и южными странами.

Первыми возможными претендентами на выход из ЕС, по его мнению, рассматриваются Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительства.

"Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция и это может эксперт к полному расформированию Европейского союза", — убежден Перепелица.

Он напомнил, что Греция уже заявляла о возможном дефолте и выходе из ЕС в разгар кризиса 2012 года. Тогда дополнительными финансовыми вливаниями этот процесс удалось остановить, но сейчас средств на такое нет. Польше в феврале этого года заблокировали выдачу субсидии в размере 125 млрд евро, что, вероятно, и привело Польшу к агрессивной риторике в отношении Германии. Во Франции появилось движение Фрэкзит, в Нидерландах Нэкзит, в Италии усиливается движение "5-ти звезд", также выступающее за выход из ЕС.