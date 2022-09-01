МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Хотя Польша и не представляет собой экономически серьезную величину, ее сомнения в евро весьма симптоматичны — на фоне завершения "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, вероятен распад еврозоны по одному из двух сценариев, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Годовая инфляция в Еврозоне рекордно ускорилась по итогам августа

Он напомнил, что одной из основ финансовой политики Евросоюза является политика "кохезии" — финансовой поддержки странами с сильной экономикой (донорами) стран с более слабой экономикой (реципиентов).

В настоящее время в список "доноров" входят 9 из 28 членов ЕС: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция и Швеция. Польши не только нет, но и никогда не было среди доноров. Напротив, все это время она была получателем помощи.

"Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций", — напомнил Григорьев.

Поляки пытаются, по его словам, путем шантажа получить напоследок что-то еще от богатых стран. Разумеется, поддержки лишится не только Польша, но и другие слабые государства, преимущественно из Восточной Европы.

Возможны два основных сценария распада. "Мягкий — это еврозона уменьшится до размера стран, составляющих ее ядро (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция) а также, возможно, Испании и Португалии, тесно интегрированных со "старым" ЕС", — считает эксперт. И тогда евро будет по-прежнему играть роль общей валюты этих стран.

Восточная Европа, скорее всего, окажется за пределами еврозоны. Евро по-прежнему может оставаться их валютой, как, например, в Черногории, но уже без участия в его эмиссии и в проведении денежно-кредитной политики. За пределами еврозоны, возможно, останется Финляндия, так как ее экономический потенциал заметно снизится в результате разрыва экономических отношений с Россией.

"Жесткий вариант означает полное восстановление национального экономического суверенитета в том виде, в котором он существовал до создания наднациональных структур управления и, в том числе, возвращение к национальным валютам, обращавшимся до введения евро", — указал Григорьев.

По его мнению, валюты стран с сильной экономикой имеют высокий возвратный потенциал, но его реализация потребует времени. В этом случае евро, как единая валюта, перестанет существовать.