МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На фоне сокращения объемов прокачки российского газа в Европу "Газпром" ожидает роста финансовых показателей и обещает рекордные дивиденды. Тем временем европейские власти готовятся к худшему сценарию — полному прекращению поставок из России. "Северный поток" раскачал газовый рынок Европы

СТРАХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Газопровод "Северный поток" остановлен для проведения технического обслуживания — всего на три дня, и "Газпром" предупредил об этом заранее. Ожидается, что необходимые работы завершатся уже 2 сентября, однако новость вызвало очередное подорожание газа.

"Газпром" уже дважды в этом году по "техническим причинам" снижал поставки по "Северному потоку" — в июне сократил до 40% и в июле до 20% от установленной мощности газопровода. Нынешняя полная остановка прокачки, по сообщениям официальных представителей компании, вызвана необходимостью проведения технического обслуживания последнего газоперекачивающего агрегата.

До полной остановки "Северного потока" довели санкции европейцев, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он особо подчеркнул, что "Газпром" и российская сторона остаются приверженными своим контрактным обязательствам, но сейчас они не могут выполняться из-за ограничений и санкций, которые ввели ЕС, Великобритания и другие страны.

Остановка "Северного потока" усугубит ситуацию на европейском рынке и приведет к дальнейшему подорожанию газа, цена на который за последний год выросла более, чем на 400%. Вслед за газом в Европе стремительно дорожает электроэнергия. Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy сообщила, что в августе средняя цена на электроэнергию в Европе выросла до рекордного уровня, превысив 500 евро/MВт-час. Оптовая цена на электроэнергию с поставкой в следующем году во Франции и Германии превышала 1000 евро/МВт-час.

Постоянно растущие цены на газ и электроэнергию привели к снижению уровня жизни многих европейцев. Правительства отдельных стран намерены потратить миллиарды евро на субсидии для населения предстоящей зимой.

При этом в Европе опасаются, что Москва может продлить ремонт трубопровода на неопределенный срок в отместку за санкции, введенные коллективным Западом против России после начала специальной операции по денацификации Украины.

"С учетом событий последних месяцев мы думаем, что участники рынка больше не реагируют на заявления "Газпрома" и готовятся к тому, что газопровод вообще не возобновит работу или, что маловероятно, его запуск будет отложен по какой-либо причине", — цитирует агентство Reuters заявление Бираж Борхария, помощника директора департамента по изучению европейского рынка в Royal Bank of Canada.

РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПЕ БУДЕТ МЕНЬШЕ

После введения коллективным Западом санкций против Москвы, включая "замораживание российских активов" на сумму свыше $300 млрд, Россия полностью прекратила поставки газа в Болгарию, Данию, Финляндию, Нидерланды. Эти страны отказались производить расчеты за поставки газа в рублях по предложенной Москвой схеме. В другие страны поставки также значительно сократились, в том числе в Германию, которая является крупнейшим покупателем российского газа в Европе.

Из-за сокращения поставок дешевого российского газа германская компания Uniper оказалась на грани банкротства и была вынуждена обратиться к правительству за финансовой помощью. По сообщениям европейских СМИ, для предотвращения банкротства Uniper потребуется более 15 млрд евро. Ошибка выжившего. Европа оценила успех санкций против России

Несмотря на сокращение поставок из России и заоблачно высокие цены на газ, Германия продолжает накапливать запасы в подземных хранилищах. По сообщениям из Берлина, к 31 августа подземные хранилища страны заполнены на 83,3%. Согласно планам правительства, хранилища должны быть заполнены на 85% к 1 октября и на 95% к 1 ноября. В Берлине уверены: наличие таких запасов позволит пройти отопительный сезон и предотвратит дальнейший рост цен на газ.

Германский регулятор Федеральное сетевое агентство сообщило в официальном заявлении, что во время остановки "Северного потока" газ из подземных хранилищ не будет использоваться, чтобы компенсировать сокращение поставок из России. Таким образом, потребителям придется временно отказаться от газа или покупать его на спотовом рынке по заоблачным ценам.

В день остановки газопровода "Северный поток " итальянская Eni сообщила, "Газпром" сократил поставки природного газа с 27 млн куб. м/сут. до 20 млн куб. м/сут. Это второе сокращение поставок за последние два месяца. В конце июля российская компания снизила поставки с 34 млн куб. м/сут. до 27 млн куб. м/сут.

Днем ранее "Газпром" уведомил французскую компанию Engie о сокращении поставок газа с 1 сентября из-за разногласий по поводу оплаты. Российская компания утверждает, что Engie не произвела в полном объеме оплату за поставленный в июле газ.

В связи с этим министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила о необходимости готовится к худшему сценарию — полному прекращению поставок газа из России.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, НО ДОРОЖЕ

Во время совещания, посвященного Дню работников нефтегазовой промышленности, глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что спрос на газ в странах ЕС за 8 месяцев этого года сократился почти на 30 млрд куб. м, а во всем мире — на 40 млрд куб. м. Россия помогла Китаю сделать то, чего не смогла Америка

По словам Миллера, с начала года до конца августа "Газпром" компания добыла 288, 1 млрд куб. м газа. Из этого объема 154,7 млрд куб. м поставлено на внутренний рынок России, 82,2 млрд куб. м экспортировано в страны дальнего зарубежья.

Финансовые показатели компании в этом году будут значительно выше, чем в прошлом году, несмотря на сокращение поставок за рубеж, уверен глава "Газпрома".

"Несмотря на снижение объемов поставок газа на зарубежные рынки…, наши расчеты абсолютно четко показывают, что финансовые результаты работы компании "Газпром", наша выручка за 2022 года будут существенно выше, чем в 2021 году", — сказал Миллер.

Он пообещал рекордные дивиденды за первое полугодие, поскольку итоги работы "Газпрома" в январе-июне 2022 года были "очень-очень-очень хорошие".