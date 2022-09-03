МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Укрепление доллара отразится на всей глобальной финансовой системе: многие инвесторы покинут рынки развивающихся стран и переведут активы из слабеющих валют в более надежную американскую. Но рубль впервые за долгие годы станет исключением, пояснила агентству "Прайм" руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина. Доллар укрепляется к евро и иене перед статистикой по США

По ее словам, впервые за много лет укрепление доллара с большой долей вероятности не скажется на рубле. В силу взаимных санкций, введенных Западом против России и Россией против Запада, российский финансовый рынок индифферентен к мировому рынку. Если бы все было, как прежде, то укрепление доллара привело бы к ослаблению рубля, причем существенному, и, как следствие, к снижению уровня жизни населения.

"Впрочем, есть фактор, который может несколько ослабить взлет доллара: история с блокировкой российских активов на Западе, ставшая абсолютным правовым произволом, может охладить желание части инвесторов уйти в доллар", — считает Главина.

Зато еврозона, по ее мнению, окажется в числе пострадавших. При выборе между евро и долларом большинство выберет доллар. С другой стороны, ослабление евро сделает европейские товары более конкурентоспособными на мировом рынке.

Большинству стран Азии, Африки и Латинской Америки придется нелегко, поскольку снижение стоимости слабых национальных валют приведет к росту стоимости долга для суверенных заемщиков — эмитентов данных валют и корпоративных заемщиков из этих стран, осуществлявших заимствования в долларах. Исключение составят лишь экспортеры, такие как страны Персидского Залива, Тайвань, Южная Корея, Япония и компании из этих стран.

"Неясна ситуация с Индией и Китаем. Возможно, их валюты устоят, так как в текущей экономической и политической ситуации они оказались в более выгодном положении, чем Западная Европа и США", — добавила эксперт.