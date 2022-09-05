МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. То, что доллар вырос по отношению к другим основным мировым валютам более чем на 10% с начала года, говорит, как ни странно, о кризисе в США. Этот кризис может поставить на грань выживания экономики ряда государств, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Рубль стабилен к доллару в ходе торгов четверга

По его словам, традиционно во время кризиса американские инвесторы вынуждены вкладываться в собственную валюту. Как это происходит: инфляция при росте трат из госбюджета заставляет повышать ставку ФРС, что приводит к росту стоимости кредитов, те в свою очередь — к проблемам в бизнесе и цепочке банкротств. Что делать инвесторам? Продавать активы, чтобы не потерять еще больше — вот и вынужденные вложения в доллар.

"Дорогой доллар США действительно поставит на грань выживания экономики стран, чей импорт оплачивался в американской валюте", — подчеркнул эксперт. И назвал их: Тунис, Кения, Сальвадор, Гаити и многие другие.

Россия, по его словам, удачно использовала антироссийские санкции и в значительной степени ушла от импорта в валюте США. "Так что текущая ситуация в США не принесет прямого ущерба, скорее всего, россияне даже на этом заработают", — считает Клопенко.

"Доллар США еще долгое время будет одной из ведущих валют в межнациональных расчетах, но теперь уже именно "одной из", а не единственной", — убежден эксперт. И его роль будет постепенно снижаться. Будущее — за несколькими финансовыми центрами и мультивалютной торговлей.