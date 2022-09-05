МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) может включать в себя не только сумму основного долга за полученные ЖКУ, но и сумму неустойки за несвоевременное внесение или за внесение не в полном объеме платы за эти услуги, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Путин поручил представить предложения по совершенствованию в сфере ЖКХ

При взыскании долга с гражданина в судебном порядке важно обратить внимание на период образования долга. "В случае, если взыскиваются долги, возникшие более чем за три года до момента обращения в суд, гражданин вправе заявить о пропуске сроков исковой давности", — подчеркивает юрист.

Причем пропуск срока исковой давности может иметь место как в отношении всего долга, так и в отношении его части, ведь срок исковой давности подлежит исчислению отдельно по каждому платежу.

"В свою очередь истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в удовлетворении требования о взыскании задолженности и штрафных санкций с потребителя коммунальных услуг", — указывает адвокат.

Признание физического лица банкротом также может привести к освобождению от уплаты долгов по ЖКУ. Однако такой вариант возможен лишь при наличии у гражданина признаков несостоятельности (банкротства).

Более того, имущество, на которое может быть обращено взыскание, будет включено в конкурсную массу. Тогда в рамках дела о банкротстве обязательства по оплате долгов за ЖКУ могут быть исполнены за счет конкурсной массы, поясняет Данилов.

Обязательство по оплате долга за ЖКУ по общему правилу прекращается в связи со смертью должника. Вместе с тем, наследники могут нести ответственность по долгам за ЖКУ наследодателя "солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества".

Адвокат также напоминает, что за период с 06.04.2020 г. по 01.01.2021 г. гражданам-потребителям коммунальных услуг не могут быть начислены штрафные санкции, поскольку в указанный период действовал мораторий на начисление пени по долгам за ЖКУ, установленный постановлением правительства РФ.