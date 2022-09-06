МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Баклажаны — любимый сезонный плод многих россиян. В августе баклажаны везут с юга, а в жаркое лето хороший урожай баклажанов можно вырастить даже в Центральной части России. Ароматные закуски, салаты, запеченные колечки под сыром — вариантов гастрономического удовольствия масса. Но так ли безопасны фиолетовые плоды? Несмотря на впечатляющий список полезных свойств, баклажаны имеют и такие, которые могут навредить организму человека. Об этом рассказывает агентству "Прайм" основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар. Кукурузные короли: кто наложил лапу на украинское зерно

Свежие баклажаны — источник антоцианов, которые снижают уровень холестерина и защищают от внутренних воспалений, действуя как природный антисептик. В кожуре овоща содержится вещество насунин, который защищает от эмоционального стресса и снижает уровень тревожности. По этой причине лучше не счищать кожуру с баклажана, а просто замочить плод перед употреблением минимум на 30 минут.

Баклажаны также содержат хлорогеновую кислоту, которая помогает организму бороться с опухолями, вирусами и микробами. Они богаты растительной клетчаткой, что благотворно влияет на пищеварение; содержат витамины группы В, каротин, калий, фосфор, железо, кальций и фолиевую кислоту. Благодаря низкой калорийности и обилию клетчатки баклажаны рекомендованы для диетического питания. Благодаря высокому содержанию калия этот овощ полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях и подагре, атеросклерозе.

Вместе с тем, баклажан — рекордсмен по содержанию растительного алкалоида соланина, который может быть ядовитым.

"Об избытке соланина в плоде расскажут семечки. Если семечки внутри разрезанного баклажана темные и имеют неприятный запах, лучше не есть этот плод — в нем накопилось много соланина", — отмечает специалист.

Об отравлении соланином сигнализирует ряд признаков: тошнота, рвота, диарея, боли в области живота и кишечника. При появлении этих признаков эксперт советует обратиться к врачу за профессиональной помощью, поскольку "самостоятельное лечение адсорбентами может привести к ухудшению состояния здоровья". СМИ: супермаркеты Lidl продадут британцам "неидеальные" овощи и фрукты

Чересчур увлекаться баклажанами и блюдами из них не следует. Например, баклажанная икра содержит много соли, растительного масла и подвергается длительной термической обработке, во время которой разрушаются все полезные вещества.

Полезнее всего, по словам Гончар, есть баклажан в свежем виде — например, добавлять в салаты. К свежим баклажанам можно добавить ароматные травы (базилик, петрушку, кинзу) и сыры (халуми или моцареллу), оливки, яйца, йогурт, лимонный сок и немного оливкового масла.

Нутрициолог советует также готовить баклажаны на гриле или запечь в духовом шкафу без добавления масла. "Щадящая термическая обработка поможет максимально сохранить антоцианы, полифенолы и пищевые волокна", — заключила эксперт.