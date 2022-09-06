МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ежемесячно банки списывают часть денег у подавляющего большинства клиентов. Обычно это оплата каких-то банковских услуг, например, за SMS-информирование, обслуживание счета. Такие списания прописаны в договоре банковского обслуживания и являются абсолютно законными, потому что клиент дает на них свое согласие, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца.

Юрист объяснил, кому простят долги за ЖКУ

Но списывать подобные платежи без согласия клиента нельзя. Поэтому если он, например, откажется от услуги SMS-информирования, банк не имеет право продолжать снимать за нее деньги со счета, добавляет эксперт. "Некоторые банковские услуги предполагают обязательные комиссии — отказаться от них нельзя по условиям договора. Если клиент не хочет их оплачивать для него существует только один вариант — не заключать данный договор", — указывает он.

Также банк может списывать деньги со счетов должников по исполнительным листам. Инициировать этот процесс могут судебные приставы, налоговая инспекция и сами граждане, в пользу которых есть исполнительный лист. "Исполнительный лист выдается только по решению суда, поэтому просто так никто не может прийти и сказать: "Спишите деньги со счета Иванова А.А., потому что он мне должен!", — объясняет юрист.

В рамках исполнительного производства деньги могут быть списаны со счетов и вкладов должника. Если на счету недостаточно денег, но у должника есть вклад или несколько вкладов, в рамках взыскания по исполнительному листу они могут быть закрыты досрочно и нужная сумма будет списана с них. Случаев списания с кредитных карт и брокерских счетов пока что не было, уточняет эксперт.

Банк может заморозить ваши счета или часть денег на них, если возникнут сомнения в законности происхождения средств. Например, вам на карту регулярно поступают переводы от физических и юридических лиц. В таком случае банк может подумать, что вы ведете незаконную предпринимательскую деятельность и заблокировать средства до тех пор, пока вы не объясните их происхождение.

"Также банк может в одностороннем порядке расторгнуть договор банковского обслуживания, если, например, по вашим вкладам и счетам не было никакого движения в течение 2-х лет. В этом случае банк направит клиенту уведомление. Если в течение 60 дней от клиента не будет никакой реакции, банк имеет право перевести эти деньги на специальный счет в Банке России", — объясняет Уткин.

При этом он замечает, что в этом случае банк не заберет эти деньги себе — "они не исчезнут, просто будут перенесены в другое место". Если такой вкладчик все же объявится через какое-то время, он сможет вернуть свои деньги, но только через тот банк, в котором был сделан вклад.