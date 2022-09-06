МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ежемесячно банки списывают часть денег у подавляющего большинства клиентов. Обычно это оплата каких-то банковских услуг, например, за SMS-информирование, обслуживание счета. Такие списания прописаны в договоре банковского обслуживания и являются абсолютно законными, потому что клиент дает на них свое согласие, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Юрист объяснил, кому простят долги за ЖКУ

Но списывать подобные платежи без согласия клиента нельзя. Поэтому если он, например, откажется от услуги SMS-информирования, банк не имеет право продолжать снимать за нее деньги со счета, добавляет эксперт. "Некоторые банковские услуги предполагают обязательные комиссии — отказаться от них нельзя по условиям договора. Если клиент не хочет их оплачивать для него существует только один вариант — не заключать данный договор", — указывает он.

Также банк может списывать деньги со счетов должников по исполнительным листам. Инициировать этот процесс могут судебные приставы, налоговая инспекция и сами граждане, в пользу которых есть исполнительный лист. "Исполнительный лист выдается только по решению суда, поэтому просто так никто не может прийти и сказать: "Спишите деньги со счета Иванова А.А., потому что он мне должен!", — объясняет юрист.

В рамках исполнительного производства деньги могут быть списаны со счетов и вкладов должника. Если на счету недостаточно денег, но у должника есть вклад или несколько вкладов, в рамках взыскания по исполнительному листу они могут быть закрыты досрочно и нужная сумма будет списана с них. Случаев списания с кредитных карт и брокерских счетов пока что не было, уточняет эксперт.

Банк может заморозить ваши счета или часть денег на них, если возникнут сомнения в законности происхождения средств. Например, вам на карту регулярно поступают переводы от физических и юридических лиц. В таком случае банк может подумать, что вы ведете незаконную предпринимательскую деятельность и заблокировать средства до тех пор, пока вы не объясните их происхождение.

"Также банк может в одностороннем порядке расторгнуть договор банковского обслуживания, если, например, по вашим вкладам и счетам не было никакого движения в течение 2-х лет. В этом случае банк направит клиенту уведомление. Если в течение 60 дней от клиента не будет никакой реакции, банк имеет право перевести эти деньги на специальный счет в Банке России", — объясняет Уткин.

При этом он замечает, что в этом случае банк не заберет эти деньги себе — "они не исчезнут, просто будут перенесены в другое место". Если такой вкладчик все же объявится через какое-то время, он сможет вернуть свои деньги, но только через тот банк, в котором был сделан вклад.