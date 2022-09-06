МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. На сегодняшний день повышенного внимания государства в части импортозамещения технологий требуют ТЭК, энергомашиностроение, медицина и химия, на данном этапе они зависят от импорта на 40-60% в зависимости от конкретных условий, рассказал агентству "Прайм" замглавы Минпромторга Алексей Ученов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"По большинству направлений в каждой из этих отраслей уже проведена масштабная работа по импортозамещению, например, в нефтегазовой сфере многие разработки по шельфовым месторождениям уже локализованы. В медицине полностью локализовано производство препаратов, входящих в список ЖВЛП, однако в плане оборудования далеко не все закрыто", — отметил он.

По словам Ученова, отрасли промышленности, начиная с 2014 года, ожидали санкционного ужесточения и в той или иной степени к нему готовились, хотя, возможно, далеко не все предполагали, в каких масштабах оно будет происходить.

В настоящее время в отраслях происходят оперативные изменения, с учетом которых формируются меры господдержки. Основной акцент при это делается на сырье и комплектующие, подчеркнул он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. 