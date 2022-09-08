МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цены на рыбную продукцию могут расти даже при высоком уровне локализации отрасли, рассказывает "Прайму" управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов. Дело в том, что стоимость рыбы на прилавках торговых сетей зависит от многих факторов. "Ромир": недельные расходы россиян и средний чек упали в начале сентября

"Самый главный фактор, от которого зависит стоимость конечного продукта в рыбной отрасли, это административные барьеры, которые по-прежнему значительны", — говорит эксперт.

В качестве примера Ефремов приводит ситуацию с дефицитом сайры. Эта рыба еще четыре года назад ввиду естественной миграции ушла от берегов России, однако попытки наладить отдаленный промысел вместе с японскими партнерами были расценены российской таможней как контрабанда, что повлекло за собой существенные штрафы для рыбаков.

Законодательство до сих пор не изменено, поэтому такой промысел невозможен, российские рыбаки перестали добывать сайру. В результате консервные заводы стали зависеть от поставок импортного сырья.

При этом специалист отмечает, что в целом процесс импортозамещения в отрасли успешно продолжается.