Эксперт Кочетков: не готовые отказаться от доллара инвесторы вкладываются в американские бумаги
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Не готовые отказаться от доллара инвесторы вкладываются в американские бумаги, несмотря на нулевые ставки, рассказал президент — председатель правления компании "Финам" Владислав Кочетков в рамках Московского финансового форума.
По его словам, у тех, кто хранит доллары на валютном счету, процентные ставки отрицательные, а при инвестициях в бумаги США они нулевые.
"И это инструмент тех, кто не готов отказаться от американской валюты", — заявил он.
Вместе с тем, эксперт отметил растущий интерес к российским бумагам. По его словам, инвесторы в России неплохо пережили начало года, несмотря на просадку и потери, а по итогам июля обороты начали восстанавливаться до уровней прошлого года.
Кочетков рассказал, что самое комфортное положение наблюдается у инвесторов в ретейле. По мнению эксперта, такая ситуация говорит о доверии к российскому рынку.
"Наш рынок всегда был не такой как все, очень рисковый. Сейчас он может стать базой для трансформации экономики, но нужна поддержка со стороны государства", — резюмировал он.
VI Московский финансовый форум проходит 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". Организаторами мероприятия выступают Министерство финансов России и Правительство Москвы.
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