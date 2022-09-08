МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Не готовые отказаться от доллара инвесторы вкладываются в американские бумаги, несмотря на нулевые ставки, рассказал президент — председатель правления компании "Финам" Владислав Кочетков в рамках Московского финансового форума. В Минфине назвали самые обременительные валюты для россиян

По его словам, у тех, кто хранит доллары на валютном счету, процентные ставки отрицательные, а при инвестициях в бумаги США они нулевые.

"И это инструмент тех, кто не готов отказаться от американской валюты", — заявил он.

Вместе с тем, эксперт отметил растущий интерес к российским бумагам. По его словам, инвесторы в России неплохо пережили начало года, несмотря на просадку и потери, а по итогам июля обороты начали восстанавливаться до уровней прошлого года.

Кочетков рассказал, что самое комфортное положение наблюдается у инвесторов в ретейле. По мнению эксперта, такая ситуация говорит о доверии к российскому рынку. Аналитик предсказал, кого погубит крепкий доллар

"Наш рынок всегда был не такой как все, очень рисковый. Сейчас он может стать базой для трансформации экономики, но нужна поддержка со стороны государства", — резюмировал он.

VI Московский финансовый форум проходит 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". Организаторами мероприятия выступают Министерство финансов России и Правительство Москвы.