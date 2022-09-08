МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. России необходимо направить все усилия на высвобождение заблокированных активов и поиск альтернативных инвестиций в реальный сектор экономики, считает генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева. В Минфине назвали самые обременительные валюты для россиян

По ее словам, в текущих условиях произошла двойная переоценка ценностей, при этом недооцененными оказались и бумаги, и инфраструктура.

В такой ситуации всем участникам рынка необходимо работать над созданием новых продуктовых решений, подчеркнула эксперт.

Кривошеева обратила внимание на потенциал роста рынка драгоценных металлов и отметила, что новые направления в работе с алмазами открывают дорогу на рынок для небольших инвесторов.

VI Московский финансовый форум проходит 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". Организаторами мероприятия выступают Министерство финансов России и Правительство Москвы.