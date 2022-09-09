МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия является страной-экспортером и должна получать плату от своих контрагентов, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил также, что доллары и евро в текущих условиях невыгодны, и Россия в этом смысле не одинока. При этом заставить всех перейти на оплату в рублях невозможно, но варианты все же есть. В Минфине назвали неожиданную замену валюте

"Принимать доллары и евро, которые сейчас являются ничем иным, как резаными зелеными бумажками, нам не нужно, — заверил чиновник. — Конечно, ни смерти доллара, ни даже значимого отказа от него ждать не стоит, подобные прогнозы — не более чем "пугалки". Однако в определенной мере отход от американской валюты в глобальной торговле весьма вероятен, хотя это может оказаться довольно болезненным".

Это приведет к глобальным изменениям мировой финансовой системы и является одной из важных задач текущего момента. Доверие к ней во многом дискредитировали санкциями и политикой двойных стандартов сами США, отметил Тимофеев. Например, декларации о соблюдении прав человека "чудесным образом" уживаются с попытками запретить выдачу виз россиянам, что по факту нарушает те самые права.

"Конечно, заставить всех расплачиваться в рублях нельзя. Центробанк может лишь использовать мягкие методы ограничения валютных сделок и поощрения рублевых расчетов. Не исключено увеличение доли расчетов в юанях, но в последнее время начали говорить о его уязвимости, да и сами китайцы традиционно придерживаются контрактов в долларах. Возможно, некоторое хождение могут получить и криптовалюты — для обхода транзитных издержек, но такой сценарий все же маловероятен", — заключил Тимофеев.