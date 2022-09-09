МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. После стольких слов о грядущем голоде в Африке корабли с украинским зерном, направившись было к "черному континенту", развернулись на полдороги и теперь плывут в развитые страны. Голодным, вместе с тем, не останется никто кроме Украины, предположил в беседе с агентством "Прайм" экономист Егор Клопенко. Эрдоган призвал начать поставки российского зерна на рынки как можно скорее

По его подсчетам, за полгода долг Украины перед Западом вырос никак не меньше, чем на 70 миллиардов долларов США, а, возможно, и на все 100. Эксперт убежден, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги, это понимают и на Западе, поэтому берут "бартером" — зерном. Это первое, что запросили в обмен на помощь деньгами и вооружениями страны коллективного Запада.

"В итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием, так как тамошняя власть готова отдавать Западу все, не думая о населении", — считает он.

"В свою очередь, Европа не может признать публично, что украинское зерно попадет на стол европейцев, а не в голодающую Африку", — убежден эксперт. Хотя, по его мнению, голод в Африке все же будет не таким острым, каким мог бы — поможет Россия.

В итоге зерно попадет в Африку, только не украинское, а российское. В этом году Россия получит рекордный урожай и, конечно, поделится с нуждающимися. Тем более, что Европе, видимо, будет нельзя покупать российское зерно, или придется сделать исключение из санкций. Он убежден, что в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут, чего нельзя сказать об Украине.