Экономист Клопенко рассказал, что Украина останется единственной страной без продовольствия зимой
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. После стольких слов о грядущем голоде в Африке корабли с украинским зерном, направившись было к "черному континенту", развернулись на полдороги и теперь плывут в развитые страны. Голодным, вместе с тем, не останется никто кроме Украины, предположил в беседе с агентством "Прайм" экономист Егор Клопенко.
По его подсчетам, за полгода долг Украины перед Западом вырос никак не меньше, чем на 70 миллиардов долларов США, а, возможно, и на все 100. Эксперт убежден, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги, это понимают и на Западе, поэтому берут "бартером" — зерном. Это первое, что запросили в обмен на помощь деньгами и вооружениями страны коллективного Запада.
"В итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием, так как тамошняя власть готова отдавать Западу все, не думая о населении", — считает он.
"В свою очередь, Европа не может признать публично, что украинское зерно попадет на стол европейцев, а не в голодающую Африку", — убежден эксперт. Хотя, по его мнению, голод в Африке все же будет не таким острым, каким мог бы — поможет Россия.
В итоге зерно попадет в Африку, только не украинское, а российское. В этом году Россия получит рекордный урожай и, конечно, поделится с нуждающимися. Тем более, что Европе, видимо, будет нельзя покупать российское зерно, или придется сделать исключение из санкций. Он убежден, что в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут, чего нельзя сказать об Украине.
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